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СК получил доказательства применения ВСУ ракетных комплексов в Донбассе

09:44 13.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Противостояние на Украине

Следственный комитет России получил доказательства применения ВС Украины тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко.

"Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта", — сказала она.

Огонь из оружия массового поражения велся по селам Новосветловка и Терновое, а также по населенным пунктам в Краснодонском районе, городу Ровеньки, поселку Юбилейный Луганска.

"Точка-У" — советский ракетный комплекс, который поступил на вооружение в 1989 году. Комплексы оснащается баллистическими ракетами, дальность стрельбы составляет около 120 км.

Темы: Украина, Следственный комитет России, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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13.02.2017, 10:26
ждут юбилейного

1000000ого обстрела и выдадут ноту протеста или концерт хватитуже...
13.02.2017, 10:25
походу

обсе и наши статисты соревнуються кто больше зафиксирует обстрелов ДНР и ЛНР в тыщщах!так как все эти документы никому ненужны, то это соревнование наверно будет продолжаться до последнего живого в Новороссии!если бы там жили хоть три американца я думаю от вольной украинской военщины за день неосталось бы следа,а так как там русские то хватит и только документирования обстрелов!
13.02.2017, 10:06
Волобуев, вот вам меч...

На глазах у всего мира происходит геноцид, и всем по барабану. Спорят у кого какая пропаганда.
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