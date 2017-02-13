Минобороны РФ показало взорванные памятники Пальмиры

Минобороны РФ опубликовало в своем канале в YouTube сделанную со спутника видеозапись Тетрапилона и входа в амфитеатр, уничтоженных в Пальмире боевиками «Исламского государства».

Видео включает в себя кадры, снятые 6 июня 2016 года, на которых Тетрапилон и вход в амфитеатр целы, и запись, сделанную 5 февраля 2017 года, где эти сооружения уже разрушены.

ИГ захватило Пальмиру в мае 2015 года. Тогда боевики взорвали в городе несколько древних памятников, в том числе триумфальную арку, храм бога Бэла и храм Баал-Шамин, а также погребальные башни.

В конце марта сирийские правительственные войска при поддержке ВВС России освободили Пальмиру от боевиков. Тогда в честь освобождения города в амфитеатре, портик которого сейчас разрушен, оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева дал концерт.

В декабре стало известно, что сирийские войска отступили из Пальмиры, и город вновь занят боевиками. В конце января сирийское государственное информагентство сообщило, что ИГ разрушило вход в амфитеатр и Тетрапилон — одни из самых известных достопримечательностей Пальмиры.