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Минобороны РФ показало взорванные памятники Пальмиры

12:20 13.02.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Минобороны РФ опубликовало в своем канале в YouTube сделанную со спутника видеозапись Тетрапилона и входа в амфитеатр, уничтоженных в Пальмире боевиками «Исламского государства».

Видео включает в себя кадры, снятые 6 июня 2016 года, на которых Тетрапилон и вход в амфитеатр целы, и запись, сделанную 5 февраля 2017 года, где эти сооружения уже разрушены.

      

ИГ захватило Пальмиру в мае 2015 года. Тогда боевики взорвали в городе несколько древних памятников, в том числе триумфальную арку, храм бога Бэла и храм Баал-Шамин, а также погребальные башни.

В конце марта сирийские правительственные войска при поддержке ВВС России освободили Пальмиру от боевиков. Тогда в честь освобождения города в амфитеатре, портик которого сейчас разрушен, оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева дал концерт.

В декабре стало известно, что сирийские войска отступили из Пальмиры, и город вновь занят боевиками. В конце января сирийское государственное информагентство сообщило, что ИГ разрушило вход в амфитеатр и Тетрапилон — одни из самых известных достопримечательностей Пальмиры. 

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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13.02.2017, 19:28
Северин Наливайко

Во время удачного наступления на Пальмиру боевики ИГИЛ захватили российскую военную базу, взяв богатые трофеи - горы оружия, в спешке брошенного армией РФ. Российская база в Пальмире. Никто ее не взрывал, не бомбил, чтобы супостату ничего не досталось. Храбрые российские военные,бросив недоеденную
пищу,едва унесли ноги.
13.02.2017, 18:42
Русский

Сегодня услышал что войска Асада уже в 20 км от Пальмиры. Это куда же отступили после восстановления оной? Странная какая-то война.
13.02.2017, 14:35
Россия.

Не боись Пальмира,мы тебе все твои памятники восстановим за свой счет.
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