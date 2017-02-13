Неизвестные напали на украинских бойцов у границы с Крымом

Министерство обороны Украины заявило, что на бойцов ВСУ напали вооруженные неизвестные. Киевские крымские татары обвинили в инциденте украинских солдат.

Конфликт произошел в Херсонской области. В военном ведомстве Украины заявили, что украинские военнослужащие выполняли поставленные боевые задачи, когда на них напали.

«Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования «Юг» и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивали по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования», — сообщает в пресс-служба оперативного командования «Юг».

В пресс-службе отметили, что все нападавшие задержаны и разоружены. Украинские командиры пытались защитить местное население от произвола добровольческого батальона, сообщает «Политика сегодня».

Напомним, ранее бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко сообщал о вооруженном конфликте с участием представителей запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа». При этом некоторые СМИ сообщали о нападении на базу крымско-татарского батальона, по факту создания которого ФСБ РФ возбуждало дело.