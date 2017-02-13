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Неизвестные напали на украинских бойцов у границы с Крымом

12:54 13.02.2017
Фото с сайта gogetnews.info
Фото с сайта gogetnews.info
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Министерство обороны Украины заявило, что на бойцов ВСУ напали вооруженные неизвестные. Киевские крымские татары обвинили в инциденте украинских солдат.

Конфликт произошел в Херсонской области. В военном ведомстве Украины заявили, что украинские военнослужащие выполняли поставленные боевые задачи, когда на них напали.

«Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования «Юг» и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивали по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования», — сообщает в пресс-служба оперативного командования «Юг».

В пресс-службе отметили, что все нападавшие задержаны и разоружены. Украинские командиры пытались защитить местное население от произвола добровольческого батальона, сообщает «Политика сегодня».

Напомним, ранее бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко сообщал о вооруженном конфликте с участием представителей запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа». При этом некоторые СМИ сообщали о нападении на базу крымско-татарского батальона, по факту создания которого ФСБ РФ возбуждало дело.

Темы: Крым, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.02.2017, 18:24
Гость: Остап

Полковник ВСУ уже извинился перед незаконным татарским вооруженным формированием за причиненные неудобства. Сильно каялся. Обещал больше так не делать. Почему-то на языке агрессора. Неужели даже полковники не знают ридной мовы? Интересно, "Мухи" и М16 вернут с извинениями?
13.02.2017, 17:58
Гость: Остап

Ну так и правильно. Украинские татары на украинской территории будут турецким оружием потрошить украинское население. Путину только на пользу- ничего и делать не надо, Украина всё делает сама.
13.02.2017, 17:26
Гость: Ха

Не обижай Крымско-Татарских Героев России. Один полковник ФСБ Ислямов чего стоит. Один взрыв и энергоконтракт на 1000 мегаватт от Украэнерго переходит к Росэнерго, да так весело, что Украина еще и остается должна за расторжение. Сомневаетесь? Тогда обьясните мне, как на 10-й !! день после взрыва, китайский корабль - кабелеукладчик приступил к работе по прокладке первой нитки через керченский пролив? За это время даже доплыть из Китая нельзя, тем более кабель изготовить. )))
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