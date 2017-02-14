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Южнокорейские СМИ сообщили об убийстве брата Ким Чен Ына

16:35 14.02.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, убит в Малайзии. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

По данным телеканала Chosun, Ким Чон Нама убили в аэропорту две женщины с «отравленными иглами». Предполагается, что женщины работают на северокорейские спецслужбы. Подозреваемым удалось скрыться.

В малайзийской полиции сообщили агентству Reuters, что гражданин КНДР умер по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу. Личность этого человека не установлена.

Ким Чон Нам — старший брат Ким Чен Ына, внебрачный сын бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Он живет за границей и не занимает никаких постов в руководстве КНДР.

Темы: Северная Корея, Южная Корея
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 21:10
Гость: Русский.

Считаю, что ответ террористам межконтинентальной ракетой с ЯО вполне симметричен.
14.02.2017, 18:58
Гость: мик

А чего не на родине??!
14.02.2017, 18:07
Гость: ivk

Южнокорейские пропагандисты выдают про КНДР только ложь и цветастые фантази. Про следующего "брата" они напишут, что его расстреляли из гаубицы или убили баллистической ракетой. А некоего человека в малазийском аэропорту могли убить южнокорейские или американские спецслужбы, чтобы потом свалить на КНДР.
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