Украина отказалась от возможности импорта электроэнергии из России

Украина не рассматривает вариант импорта электроэнергии из России, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает РИА Новости.

Ранее в понедельник Насалик сообщил, что Минэнерго Украины подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства. Угроза прекращения поставок антрацитового угля с Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

"Я убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас", — заявил Насалик в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В конце декабря 2016 года бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе железнодорожного сообщения. Из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на Украину поставляется антрацитовый уголь, власти Киева заявили об угрозе работе украинских теплоэлектростанций. По данным премьера Украины Владимира Гройсмана, девять миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.