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Украина отказалась от возможности импорта электроэнергии из России

11:09 14.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Украина не рассматривает вариант импорта электроэнергии из России, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает РИА Новости.

Ранее в понедельник Насалик сообщил, что Минэнерго Украины подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства. Угроза прекращения поставок антрацитового угля с Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

"Я убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас", — заявил Насалик в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В конце декабря 2016 года бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе железнодорожного сообщения. Из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на Украину поставляется антрацитовый уголь, власти Киева заявили об угрозе работе украинских теплоэлектростанций. По данным премьера Украины Владимира Гройсмана, девять миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.

Темы: Отношения России и Украины, Программа «Электронное правительство», Электроэнергетика в мире
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 19:00
*

"Кизяк! Вот спасительное слово! Если все украинцы-патриоты паднатужатся..." - с кизяком, как и с патриотизмом, уже напряги, так что в нэзалэжной теперь новый тренд: енергетична верба як рішення для малих міст України(с)! По каким "малым мистам" ею охаживать собирались - неизвестно, поскольку и этот проект оказался лузерским.
14.02.2017, 18:48
*

"Говорили не жители Геническа, а мэр", который российский газ этим самым жителям и продал.
14.02.2017, 18:46
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"Непонимаю , зачем обсуждать проблемы чужой страны, в своей их не мерено!" - а зачем обсуждать чужие обсуждения, видимо, понимаешь? Свои проблемы уже все прорешал, теперь лезешь к посторонним людям с "ценными указаниями", что им обсуждать?
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