Япония направила РФ протест из-за присвоения имен пяти Курильским островам

Япония выразила протест России по поводу присвоений названий безымянным островам Курильской гряды, часть которых оспаривает Токио, передает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихидэ Суги.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому пять островов Курильской гряды получили названия: один назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, другой — в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове, третий и четвертый — в честь генералов Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко, пятый получил имя в честь Анны Щетининой, капитана дальнего плавания.

"Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление. По дипломатическим каналам 13 февраля был направлен протест России", — приводит слова Суги агентство Киодо.