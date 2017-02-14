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Япония направила РФ протест из-за присвоения имен пяти Курильским островам

09:04 14.02.2017
Фото с сайта amist.ru
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Япония выразила протест России по поводу присвоений названий безымянным островам Курильской гряды, часть которых оспаривает Токио, передает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихидэ Суги.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому пять островов Курильской гряды получили названия: один назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, другой — в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове, третий и четвертый — в честь генералов Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко, пятый получил имя в честь Анны Щетининой, капитана дальнего плавания.

"Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление. По дипломатическим каналам 13 февраля был направлен протест России", — приводит слова Суги агентство Киодо.

Темы: Россия, Япония, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 12:09
Тимофеич

Единственное, что можно сделать, чтобы отнять аргументы у противников России в Японии - это передать эти острова Японии. А впрочем, у них наверняка тогда найдутся какие-нибудь другие аргументы...
14.02.2017, 12:05
*

А есть хоть малейшая гарантия, что японцы не станут, как нацюки нэзалэжной, убивать население островов по национально-территориальному признаку?
Для справки: японские каратели, вырезавшие-выжигавшие мирное население в ходе Второй Мировой, проводившие запредельно садистские "эксперименты", в стиле Менгеле, признанные военными преступниками на международном уровне, в Японии являются объектом поклонения, см. Ясукуни.
14.02.2017, 11:55
*

Характерно, что "Европеец" все нации/национальности пишет с заглавной буквы, кроме русских. Не потому, что он нацист, а просто потому, что в "цивилизованном мире"(тм) преступления против русских преступлениями не считаются исторически, еще со времен Северных крестовых походов!
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