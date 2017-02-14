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Власти США заподозрили Россию в нарушении договора о РСМД

22:39 14.02.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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В Вашингтоне считают, что Россия нарушила договор о ракетах малой и средней дальности (РМСД), тайно развернув новую крылатую ракету наземного базирования. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Издание поясняет, что речь идет о ракете SSC-X-8, испытания которой проводились Россией в 2014 году, еще в период президентства Барака Обамы. Позднее в докладах разведслужб США из ее названия исчезла буква «Х», что свидетельствует о полной готовности ракеты к боевому применению.

По словам собеседников газеты, Россия располагает двумя батальонами таких ракет, но им известно расположение только одного. Он якобы находится на полигоне Капустин Яр.

Договор о РМСД между РФ и США устанавливает запрет на производство, испытания и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования ракет дальностью от 500 до 1000 км и от 1000 до 55000 км.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что может отказаться от соблюдения соглашения в ответ на расширение ПРО США.
 

Темы: Россия, США, Вооружения в России, Отношения России и США, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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15.02.2017, 02:03
Гость: Поручик

Договор РСМД явно устарел и из него следует выйти, он заключался когда еще существовал Советский Союз и его мощная армия. Поэтому сокращение ракет малой и средней дальности тогда можно было компенсировать другими видами вооружений. И ущерб обороне государства был минимальный. А сейчас обстановка резко изменилась и обострилась. Блок НАТО далеко продвинулся на восток и уже вплотную подошел к границам России, сейчас там разворачиваются дополнительные наступательные вооружения. А Российская армия была существенно сокращена, отсутствует два класса ракет, которые заменить нечем. На дистанциях от 500 до 5000 км поражать цели практически невозможно, кроме авиации и ракет морского базирования.
14.02.2017, 23:35
Гость: Ага

Иногда лучше выйти из договора, который не выгоден России и противоречит ее безопасности, с тем , чтобы скорректировать международные отношения и снизить опасность войны и нападения на страну, оказавшуюся незащищенной из за плохой дипломатии или глупых либеральных толлерантных уступок, сделанных потенциальным врагам. Новый договор никогда не поздно составить на новых условиях более выгодных и безопасных для всех участников. Не надо бояться ружья на стене, оно само по себе - не выстрелит. Классик Чехов не то имел ввиду. Главное, чтобы это ружье заряженное не хлопушкой а убойными патронами не попало в руки психопату или террористу. Ну а то, что порох всегда нужно держать сухим - китайцы знают лучше всех, почему и армия у них самая большая и совеменная и продолжает становиться все лучше и лучше. Россия - вперед !
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