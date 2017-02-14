Власти США заподозрили Россию в нарушении договора о РСМД

В Вашингтоне считают, что Россия нарушила договор о ракетах малой и средней дальности (РМСД), тайно развернув новую крылатую ракету наземного базирования. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Издание поясняет, что речь идет о ракете SSC-X-8, испытания которой проводились Россией в 2014 году, еще в период президентства Барака Обамы. Позднее в докладах разведслужб США из ее названия исчезла буква «Х», что свидетельствует о полной готовности ракеты к боевому применению.

По словам собеседников газеты, Россия располагает двумя батальонами таких ракет, но им известно расположение только одного. Он якобы находится на полигоне Капустин Яр.

Договор о РМСД между РФ и США устанавливает запрет на производство, испытания и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования ракет дальностью от 500 до 1000 км и от 1000 до 55000 км.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что может отказаться от соблюдения соглашения в ответ на расширение ПРО США.

