]]> ]]>
Главная В России Новости

Предназначенные для Черноморского флота фрегаты продадут Индии

16:43 14.02.2017
Фото с сайта rossiyanavsegda.ru
Фото с сайта rossiyanavsegda.ru
Материалы по теме:

Два фрегата, заложенные для российского Черноморского флота, будут проданы в Индию. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил ​заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Корпуса фрегатов проекта 11356 были заложены на заводе «Янтарь». Изначально предполагалось, что они будут переданы Черноморскому флоту России до 2020 года. Однако позднее возникли затруднения с поставкой силовых установок, которые до этого были заказаны украинским предприятиям. В связи с этим строительство фрегатов было прервано, а на заводе остались их корпуса в различной степени готовности.

Дрожжов пояснил, что передача кораблей будет происходить в соответствии с подписанным в октябре 2016 года президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди межправительственным соглашением. «В соответствии с указанным соглашением, предполагается строительство двух фрегатов в России и двух — на индийских верфях», — пояснил Дрожжов. При этом двигательные установки для фрегатов будут самостоятельно приобретены и установлены на корабли индийской стороной.

Как сообщалось в апреле 2016 года, на заводе «Янтарь» было приостановлено строительство фрегатов «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Двигатели для них должен был поставить завод «Зоря — Машпроект» из украинского Николаева.

В октябре 2016 года в ходе саммита БРИКС в индийском штате Гоа Владимир Путин и Нарендра Моди подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военно-технической сфере. В них, помимо фрегатов проекта 11356, речь шла о поставках зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Кроме того, страны заключили соглашение о создании совместного предприятия — индийско-российской вертолетной компании по производству вертолетов Ка-226Т.

Темы: Индия, Вооружения в мире, Российский Военно-морской флот
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2017, 22:53
Гость: ВВВ

А где пять единоутробных "братьев" ракетоносца "Слава"!
14.02.2017, 22:32
Гость: мике

Неужели город Николаев основан Российской Федерацией? И давно?
14.02.2017, 21:49
Гость: неволнователю ССыкину!

Ага, свежо предание, ДА ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ! БАБКЕ РАССКАЖИ!
Все комментарии (32)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.