Предназначенные для Черноморского флота фрегаты продадут Индии

Два фрегата, заложенные для российского Черноморского флота, будут проданы в Индию. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил ​заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Корпуса фрегатов проекта 11356 были заложены на заводе «Янтарь». Изначально предполагалось, что они будут переданы Черноморскому флоту России до 2020 года. Однако позднее возникли затруднения с поставкой силовых установок, которые до этого были заказаны украинским предприятиям. В связи с этим строительство фрегатов было прервано, а на заводе остались их корпуса в различной степени готовности.

Дрожжов пояснил, что передача кораблей будет происходить в соответствии с подписанным в октябре 2016 года президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди межправительственным соглашением. «В соответствии с указанным соглашением, предполагается строительство двух фрегатов в России и двух — на индийских верфях», — пояснил Дрожжов. При этом двигательные установки для фрегатов будут самостоятельно приобретены и установлены на корабли индийской стороной.

Как сообщалось в апреле 2016 года, на заводе «Янтарь» было приостановлено строительство фрегатов «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Двигатели для них должен был поставить завод «Зоря — Машпроект» из украинского Николаева.

В октябре 2016 года в ходе саммита БРИКС в индийском штате Гоа Владимир Путин и Нарендра Моди подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военно-технической сфере. В них, помимо фрегатов проекта 11356, речь шла о поставках зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Кроме того, страны заключили соглашение о создании совместного предприятия — индийско-российской вертолетной компании по производству вертолетов Ка-226Т.