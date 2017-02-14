Тимошенко обвинила Гройсмана в «мегакоррупции»

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко главу правительства Украины Владимира Гройсмана в «мегакоррупции, за которую стыдно каждому украинцу».

В эфире телеканала NewsOne она разъяснила, почему фракция настаивает на отставке Гройсмана. В частности, причиной тому тотальное падение экономики страны, уровня жизни населения, инфляция и рост тарифов.

Таким образом Тимошенко отреагировала на заявление главы кабмина, назвавшего ее «мамой украинкой экономической слабости и коррупции». По мнению украинского премьера, лидер «Батькивщины» любой ценой стремится к власти.

Ранее в Верховную раду потупил проект закона об отставке правительства Украины. Спустя некоторое время он был удален с сайта парламента. Тимошенко поставила Гройсману и президенту страну Петру Порошенко ультиматум – восстановить регистрацию проекта. В противном случае она пригрозила подать на них в суд.