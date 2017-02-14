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Тимошенко обвинила Гройсмана в «мегакоррупции»

20:45 14.02.2017
Юлия Тимошенко. Фото с сайта tymoshenko.ua
Юлия Тимошенко. Фото с сайта tymoshenko.ua
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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко главу правительства Украины Владимира Гройсмана в «мегакоррупции, за которую стыдно каждому украинцу».

В эфире телеканала NewsOne она разъяснила, почему фракция настаивает на отставке Гройсмана. В частности, причиной тому тотальное падение экономики страны, уровня жизни населения, инфляция и рост тарифов.

Таким образом Тимошенко отреагировала на заявление главы кабмина, назвавшего ее «мамой украинкой экономической слабости и коррупции». По мнению украинского премьера, лидер «Батькивщины» любой ценой стремится к власти.

Ранее в Верховную раду потупил проект закона об отставке правительства Украины. Спустя некоторое время он был удален с сайта парламента. Тимошенко поставила Гройсману и президенту страну Петру Порошенко ультиматум – восстановить регистрацию проекта. В противном случае она пригрозила подать на них в суд.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Верховная Рада Украины, Правительства зарубежных стран, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 23:34
Гость: Вау

Если на окраине коррупционеры называют коррупцию "мегакоррупцией", то каким же словом назвать коррупцию в России, если по сравнению с ней украинская просто детский сад? У нас даже сам распорядитель казны признался в том, что профукал все деньги в ней и денег просто нет. И ни он сам не заикнулся об отставке и никто не напомнил ему об этой такой демократичной ответственности, а даже наоборот он ходит в героях и что-то пытается со своими партнёрами искать на дне ямы марианской впадины, в которую он со товарищи опустил страну.
14.02.2017, 21:12
Гость: уголовный авторитет

Тимошенко обвинила военного преступника Гройсмана в коррупции!
14.02.2017, 21:06
Гость: Информация от

пауков в банке.
Все комментарии (4)
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