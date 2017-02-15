Майкл Мур предложил Трампу уйти в отставку «по-хорошему»

Американский режиссер Майкл Мур призвал президента США Дональда Трампа добровольно покинуть пост главы государства. Об этом он написал в своем Twitter.

Накануне он разместил запись, в которой дал Трампу время на раздумье до утра. Режиссер добавил, что если миллиардер откажется сам покинуть Белый дом, то остается «плохой» вариант – импичмент.

Ранее Мур сравнил подходы Трампа к вопросу национальной безопасности с методами экс-президента Джорджа Буша-младшего. Он выразил опасения, что в скором времени США ожидает крупный теракт, как это произошло при Буше.

Некоторое время назад Трамп подписал указ о запрете въезда в страну мигрантам из ряда мусульманских стран. Документ вызвал ожесточенную критику не только в Штатах, но и во всем мире.

