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Майкл Мур предложил Трампу уйти в отставку «по-хорошему»

20:00 15.02.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Американский режиссер Майкл Мур призвал президента США Дональда Трампа добровольно покинуть пост главы государства. Об этом он написал в своем Twitter.

Накануне он разместил запись, в которой дал Трампу время на раздумье до утра. Режиссер добавил, что если миллиардер откажется сам покинуть Белый дом, то остается «плохой» вариант – импичмент.

Ранее Мур сравнил подходы Трампа к вопросу национальной безопасности с методами экс-президента Джорджа Буша-младшего. Он выразил опасения, что в скором времени США ожидает крупный теракт, как это произошло при Буше.

Некоторое время назад Трамп подписал указ о запрете въезда в страну мигрантам из ряда мусульманских стран. Документ вызвал ожесточенную критику не только в Штатах, но и во всем мире.
 

Темы: Дональд Трамп, США, Кино в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 02:08
Как классифицировать такие действия?

Импичмент это не угроза, а недоверие президенту. Нашему давно пора объявить, да только все смелые уже в местах не столь отдалёных сидят или ожидают свою очередь.
16.02.2017, 01:52
Гастарбаев - Трампу

Мур - есть Мур!
(кстати, давно Котяра, что-то не заходил)...
16.02.2017, 01:32
эля

У него есть только один сценарий, сдать отношения с Россией.
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