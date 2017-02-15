Белый дом сообщил о надежде Трампа на возврат Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны. Такую позицию изложил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА "Новости".

Он также подчеркнул, что Трамп хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», чтобы решать множество проблем, таких как борьба с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).

Ранее в ходе президентской избирательной кампании Трамп заявлял о готовности в случае своей победы рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России и об отмене антироссийских санкций. Также республиканец подчеркивал, что если он станет главой государства, то отношения Вашингтона и Москвы улучшатся.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва неоднократно заявляла, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года, за это время, по данным ООН, во время него погибли более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался, в том числе, на встречах Минской контактной группы, ею было принято три соглашения по деэскалации конфликта. Однако и после этого нарушения режима прекращения огня продолжаются.