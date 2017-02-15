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Белый дом сообщил о надежде Трампа на возврат Крыма Украине

12:54 15.02.2017
Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны. Такую позицию изложил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА "Новости".

Он также подчеркнул, что Трамп хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», чтобы решать множество проблем, таких как борьба с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).

Ранее в ходе президентской избирательной кампании Трамп заявлял о готовности в случае своей победы рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России и об отмене антироссийских санкций. Также республиканец подчеркивал, что если он станет главой государства, то отношения Вашингтона и Москвы улучшатся.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва неоднократно заявляла, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года, за это время, по данным ООН, во время него погибли более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался, в том числе, на встречах Минской контактной группы, ею было принято три соглашения по деэскалации конфликта. Однако и после этого нарушения режима прекращения огня продолжаются.

Темы: Дональд Трамп, Крым, США, Отношения России и США, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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15.02.2017, 21:22
лпа

В Америке есть их очень хорошая американская установка: "Что мое, то мое, а что не мое - это предмет дискуссии". Отличный подход. России давно надо было взять эту установку себе на вооружение.
15.02.2017, 21:09
E.

С самого начала было ясно, что с Трампом будет не лучше, хотя и по-другому. Трамп - это американский Ельцын. Правда, вроде не алкаш и похитрее. Но образованием, как и многие другие заокеанские лидеры, не страдает. Поэтому всё будет делать по-бизнесменски - либо куплю, либо разорю, а то и киллеров найму. А тенденцию будет определять не он, а через его зятя - мудрые люди. Ну как у нас приватизацию ... Высший класс - продать то, что тебе не принадлежит. Ждём-с майдана против Трампа. Не только в Вашингтоне, но и в матери, так сказать. Ведь как раньше было хорошо! Если нечего есть, всё развалилось, то приедет старая тетка и накормит печеньем ...
15.02.2017, 20:57
опохмелье

Каким обманом? Не пиши глупостей. Аляску продала США Россия. Тебе гонорара с Аляски все равно не достанется.
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