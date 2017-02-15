Крым преткновения

Глупые надежды меньшинства развеял пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

"Революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась". Только это говорило здравомыслящее большинство, а революция произошла в головах тех, кто, бездумно восприняв антитрамповскую пропаганду на Западе, видел в нем если и не агента Владимира Путина, то друга России, как минимум.

Глупые надежды меньшинства развеял пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Отвечая вчера на вопросы журналистов, господин Спайсер особо подчеркнул, что президент Дональд Трамп исповедует западные ценности, и вопрос о принадлежности Крыма сомнению не подлежит.

И хотя 45-й президент США придерживается "невероятно жесткой линии", "Трамп ожидает, что сможет улучшить отношения с Россией".

При этом Спайсер сослался на первое выступление нового постоянного представителя США в ООН госпожу Никки Хейли, которая решительно осудила Россию и подчеркнула, что "Крым является частью Украины", а связанные с Крымом санкции будут сохранены до возвращения полуострова "по принадлежности".

Эту же позицию публично озвучил и назначенный Трампом министром финансов США Стивен Мнучин: "Санкции, наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма, остаются в силе".

Стоит ли говорить, что цитаты американских чиновников не сходят сегодня со страниц всех киевских газет, а различные "эксперты" строят планы новой антироссийской "оси" Киев-Вашингтон и задаются вопросом, через сколько месяцев Москва объявит о безоговорочной капитуляции?

Вынуждены огорчить всех оптимистов - нет больших лжецов, чем политики в своих публичных речах. А самая убедительная ложь - это частично сказанная правда.

Действительно, санкции никто отменять не будет и требовать от Москвы "вернуть Крым" не перестанут. Прекрасно понимая, что ничего подобного не произойдет. Как не перестанет Россия поддерживать ДНР и ЛНР. Наверное, это хорошие новости для сторонников киевского режима, но лишь на первый взгляд.

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что и западные СМИ, и собственно Белый дом де-факто утверждают, что никаких войск России на Донбассе нет - "...на востоке Украины, где при поддержке России сепаратисты борются против правительственных сил...". Россия всего лишь "поддерживает".

Но это мелочи по сравнению с главным. Возможно, в Киеве в силу некоторой ущербности просто не знают о взаимоотношениях США и СССР. В частности, Вашингтон никогда не признавал "аннексию Прибалтики". Что не мешало двум странам решать судьбы мира и сотрудничать-соперничать в самых разнообразных областях. Подобные претензии – вообще норма международного права. Достаточно вспомнить о проблеме Тайваня, "двух Китаях" et cetеra. Да что там говорить, если даже коммунистический строй в КНР не мешает тем же американцам инвестировать в Китай сотни миллиардов и являться крупнейшим покупателем продукции Поднебесной.

Между прочим, еще вопрос, сколько сил потратил президент России на то, чтобы во время телефонного разговора убедить своего американского коллегу ни в коем случае не отменять санкции.

Дело в том, что для любого государства гарантией независимости является самодостаточность. К ней все стремятся, но мало кто способен реализовать. Численность населения, территория и наличие ядерного щита позволяют России через несколько лет достигнуть этого. Но только при условии сохранения давления извне.

Путь к самодостаточности требует ограничений, для рыночной экономики неприемлемых - снижения прибыли, инвестирования в неокупаемые проекты, отказа от сверхприбылей на нематериальных активах, разнообразных пирамидах... А главное - длительного снижения уровня жизни населения.

Внешнее давление и попытка диктата в обмен на национальное унижение и предательство, неприемлемое для "таинственной русской души", как раз и есть тот подарок, который необходим России.

Недаром ведь нам десятилетиями внушали, что автаркия – это ругательство, а реализация оной – страх и ужас. Хотя в переводе с древнегреческого слово означает самодостаточность. То, к чему стремится любая семья, любая ячейка общества и любое нормальное государство. Вовсе не доводя автаркию до абсурда - загрести всего побольше, "свернуть пространство и остановить время" (версия "гений-потребитель" братьев Стругацких).

Применительно к России автаркия – именно достижение самодостаточности, путь к которой сегодня помогает реализовать в том числе и озвученная политика Соединенных Штатов. Поможет она и самому Трампу и его команде во внутренней борьбе с (условно говоря) командой Хиллари Клинтон и стоящей за ней силой.

А так как для новой администрации США внутриамериканские проблемы много важнее Крыма или остатков Украины в целом, никто в Белом доме не будет относиться к происходящему у границ России, за 10 тысяч километров от своих, как к чему-то архиважному.

Главное, что паритет соблюден - Россия получила санкции, которые США с союзниками сочли адекватным ответом на присоединение Крыма. Это равновесное положение сохраняется почти три года и не мешает торговаться и искать паритет в других областях - от будущего Сирии и борьбы с мусульманскими террористами до полетов в космос.

Так что не будут США при Трампе "гнобить" Россию. Ведь "не нужен нам берег турецкий..."

Или нужен?

