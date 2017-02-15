На измене: что Киев готовит Януковичу

Начнем с вопроса, является ли украинская власть достаточно легитимной, чтобы судить незаконно свергнутого Януковича?

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в очередной раз заявил, что суд над свергнутым президентом Януковичем, которого украинские власти обвиняют в государственной измене, состоится в начале 2017 года.

Сроки поджимают

Медийная активность генпрокурора свидетельствует: дело вышло на финишную прямую, и суд должен состояться вот-вот. Данное предположение подтверждается и тем, что с осени прошлого года украинские официальные лица обещали, что суд будет в начале 2017-го. Так что нужно торопиться, чтобы успеть начать процесс, если уж не в феврале, то хотя бы в начале марта.

К спешке подталкивает и сложное внутриполитическое положение. Порошенко необходимо любое действо, способное, во-первых, на время отвлечь внимание общественности от идеи досрочных парламентских выборов (которая становится все более популярной в рядах уже не только оппонирующих президенту политиков, но и в народных массах). Во-вторых, не худо бы предоставить народу хоть что-то, что можно было бы объявить выполнением требований Майдана. В-третьих, Порошенко надо постоянно напоминать, что страна "подверглась агрессии России" и "ведет войну".

Суд над Януковичем как нельзя более полно отвечает трем перечисленным медийным потребностям Порошенко, и потому не приходится сомневаться, что власть сделает все для того, чтобы процесс начался как можно раньше.

Возникает только вопрос: насколько правомерно предъявляемое Генпрокуратурой обвинение (сможет ли прокурор его корректно доказать) и удастся ли в рамках данного обвинения решить все три указанные пиар-проблемы.

Насколько легитимна действующая власть

Начнем с вопроса, является ли украинская власть достаточно легитимной, чтобы судить незаконно свергнутого Януковича?

Да, является. Она точно более легитимна с точки зрения международного права, чем назначенное в условиях американской оккупации "правительство Ирака", судившее Саддама Хусейна.

Дело в том, что после переворота прошли президентские, а затем и парламентские выборы. Их результаты были признаны международным сообществом, включая Россию. Кстати, выборы являются традиционным для современной политики способом выхода из постпереворотных тупиков легитимности.

Есть и еще один момент, легитимирующий действующие власти. Все органы государственной власти, кроме Януковича, остались в стране и продолжили работу. Парламент собрался на заседание (включая коммунистов и регионалов). Да, работал он первые дни под дулами автоматов. Но пришли туда депутаты самостоятельно. Они не уехали в Донецк или Крым, не покинули Украину, а сидели и голосовали за диктуемые им решения путчистов. Таким образом, с первых же часов путч формально оперся на поддержку высшего законодательного органа.

И.о. премьера Арбузов заявил о готовности правительства сотрудничать с новым парламентским большинством. Это не помогло ему сохранить должность, но до назначения Арсения Яценюка и его кабинета правительство продолжало работать, несмотря на настойчивые рекомендации выехать в Крым и оттуда возглавить борьбу с путчем.

Передача исполнительной власти осуществилась без проблем. Местные администрации, советы и губернаторы нигде, кроме Крыма, не выступили против переворота. Фактически они перешли на сторону путчистов. Фактически, кроме Януковича и нескольких министров, вся власть осталась на местах и приняла новый режим, придав ему видимость внутренней поддержки. Внешняя легитимность, как уже было сказано, была обеспечена признанием результатов досрочных президентских и парламентских выборов.

Таким образом, мы должны понимать, что преступный характер наци-олигархического режима, развязавшего войну против собственного народа, не отменяет его права выступать от имени Украины — по крайней мере, той ее части, которую режим контролирует.

За что вообще судят Януковича

Второй вопрос: можно ли судить Януковича, корректно ли обвинение? Судить можно, а вот обвинение некорректно. Доказать в суде наличие умысла совершить государственную измену прокуратура не сможет, а трактовать действия Януковича можно по-разному.

В конце концов то, что власть Порошенко была легитимирована признанием мирового сообщества, не отменяет того факта, что Янукович был свергнут в результате вооруженного переворота и имел все основания опасаться за свою жизнь. Мы также знаем, что Янукович обоснованно предупреждал путчистов, что они ведут дело к гражданской войне (знаменитое: "Что вы делаете? Остановитесь!" — из его обращения, записанного в Харькове перед бегством).

Так, приглашение Януковичем иностранных войск на территорию страны может быть объяснено его тревогой за судьбу народа и государства, а также утратой контроля над ситуацией в условиях угрозы его физического устранения и массового предательства соратников. Данные мотивы не несут в себе состава государственной измены.

Это не значит, что обвинение Януковичу вообще не может быть предъявлено. Ему можно абсолютно спокойно вменить превышение полномочий. По Конституции Украины, допуск любых иностранных войск на территорию страны осуществляется с санкции парламента. То есть отправлять личное обращение Янукович не имел права. Он должен был сначала обратиться в Раду и получить разрешение на пребывание в стране российских войск, так как решение этого вопроса находится в исключительной компетенции парламента.

Думаю, доказать превышение служебных полномочий несложно. Кстати, именно по этому обвинению в свое время судили и посадили Тимошенко, дабы не маяться с доказательством более существенных, но труднодоказуемых преступлений.

Почему же киевский режим настаивает на измене родине? Ведь Януковича Украина все равно не посадит, а на каком основании вынести заочный приговор — вроде бы все равно.

Дело в том, что к превышению служебных полномочий никак не привлечешь Россию. Ну обратился Янукович с просьбой о войсках — так ведь они не вошли.

Кстати, отказ от введения войск во многом объяснялся коллаборационистской позицией, занятой фракциями Партии регионов и КПУ, согласившихся работать в путчистском парламенте и обеспечивших ему кворум, а также позицией местных органов власти на юго-востоке, которые беспрекословно подчинились Киеву и помогали подавлять протестные движения. Не на кого оказалось на Украине опереться.

А вот измена родине предполагает вступление в преступный сговор с врагом. И тут уже все равно, были введены российские войска или нет. Участие России в сговоре предполагается автоматически.

Последний вопрос: каковы перспективы процесса? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что украинские суды, которым решения зачастую диктует даже не власть, а какие-то маргиналы, именующие себя патриотами, проштампуют любое решение

Не думаю, что прокуратуре надо будет сильно напрягаться, чтобы протащить через суд государственную измену. Но Янукович не Саддам Хусейн — его нельзя сразу повесить, и концы в воду. Уверен, что его адвокаты подадут иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как минимум нарушение прав обвиняемого, включая право на полноценную защиту в данном процессе, и даст ЕСПЧ основания аннулировать его результаты.

Так что в юридическом смысле все останутся при своем. В плане пиара каждый тоже получит свое, поскольку информационные пространства и аудитории киевского режима и его оппонентов практически не пересекаются. Киев медийно отработает измену родине, а о решении ЕСПЧ (когда оно еще будет!) просто не станет сообщать.

Вот только есть сложность с Порошенко. Пока он думает, что процесс над Януковичем поможет ему укрепить свои позиции. Но может оказаться и так, что он окажется образцом для процесса (только уже очного) над самим Порошенко, против которого сейчас на Украине выступают ровно те же силы, которые и свергли Януковича.