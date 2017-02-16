В Мелитополе рабочие потребовали от Киева восстановить торговлю с РФ

Рабочие мелитопольского завода «Автогидроагрегат провели митинг, в ходе которого потребовали от украинских властей восстановить торгово-экономические отношения с Россией и странами СНГ.

По словам сотрудников предприятия, в результате разрыва отношений с Россией завод потерял традиционные рынки сбыт своей продукции. В то же время европейские рынки так и остались недоступными.

Мастер участка, ветеран труда Иван Ярмоленко заявил, что из-за решения властей рабочие нищают с каждым месяцем. «Мы хотим как раньше выходить и работать по 8 часов в 3 смены. Поэтому мы призываем правительство открыть глаза и сделать что-то для народа!» - цитирует его украинское издание «Вести».

В конце прошлого года в Запорожской области депутаты местных советов и Верховной Рады призвали президента Украины Петра Порошенко восстановить экономические связи с Россией. Незадолго до этого аналогичное желание выразили жители Чернигова – свыше трех тысяч человек подписали петицию на имя главы государства.