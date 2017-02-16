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В Мелитополе рабочие потребовали от Киева восстановить торговлю с РФ

19:06 16.02.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Рабочие мелитопольского завода «Автогидроагрегат провели митинг, в ходе которого потребовали от украинских властей восстановить торгово-экономические отношения с Россией и странами СНГ.

По словам сотрудников предприятия, в результате разрыва отношений с Россией завод потерял традиционные рынки сбыт своей продукции. В то же время европейские рынки так и остались недоступными.

Мастер участка, ветеран труда Иван Ярмоленко заявил, что из-за решения властей рабочие нищают с каждым месяцем. «Мы хотим как раньше выходить и работать по 8 часов в 3 смены. Поэтому мы призываем правительство открыть глаза и сделать что-то для народа!» - цитирует его украинское издание «Вести».

В конце прошлого года в Запорожской области депутаты местных советов и Верховной Рады призвали президента Украины Петра Порошенко восстановить экономические связи с Россией. Незадолго до этого аналогичное желание выразили жители Чернигова – свыше трех тысяч человек подписали петицию на имя главы государства.

Темы: Украина, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Отношения России и Украины, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 08:04
stalker

Вопрос в том, можно ли считать Украину надежным деловым партнером в бизнесе ? Сомневаюсь что можно назвать правовым государство, в котором на решение суда может повлиять ввалившаяся на его заседание толпа нациков. В котором есть секретные тюрьмы, политические заключеные, к которым применяют меры физического воздействия, совершаются заказные убийства (в том числе политичекие), рейдерские захваты в стиле 90-х годов и проч.. Далее перечислять не буду. Нет смысла. И так многие знают. Так что любые бизнес-проекты с Украиной являются слишком рискованным делом.
17.02.2017, 06:51
Петр

Давайте чес,тно - на снимке в основном люди за 50. Т.е. советской закалки еще. Молодежи горбатится чтобы со "страной агрессором" торговать не интересно. Да и просто орбатится за гривны тоже. Новому выращенному поколению укропитеков милее всего чистить сортиры в Польше за евро. И выгоднее и учится нрчему не нужно.
17.02.2017, 06:15
Не будьте наивными

Киев для вас ничего делать не будет.
Решайте проблему кардинальным образом.
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