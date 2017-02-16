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В конгресс США внесли законопроект о контроле над санкциями против РФ

13:54 16.02.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Группа сенаторов и членов палаты представителей Конгресса внесли в обе палаты законопроект о контроле за отменой санкций. Краткое изложение законопроекта распространили демократы из комитета палаты представителей по вооруженным силам, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, для отмены или ослабления санкций требуется период пересмотра в 120 дней. За это время Конгресс может принять запрещающую резолюцию.

Кроме того, законопроект придает силу закона указам бывшего президента Обамы о введении санкций против России. Для их отмены потребуется согласие Конгресса.

Чтобы снять или ослабить санкции президент будет должен обосновать такой шаг перед законодателями. В случае антироссийских ограничительных мер законопроект требует подтверждения прекращения действий на Украине и кибератак против американцев.

Документ внесли сенаторы-республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, сенаторы-демократы Бен Кардин, Шеррод Браун и Клэр Маккаскил. В палате представителей сторонниками законопроекта выступили депутаты Стини Хойер, Том Руни, Элиот Энгел, Адам Кинцингер, Адам Шифф, Адам Смит и Майк Тернер.

Чтобы получить силу закона, документ должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США. Предыдущий глава государства Барак Обама, вводя санкции, тем не менее, выступал против контроля Конгресса над ними.

"Мы каждый день узнаем все больше о секретных делах доверенных лиц президента Трампа с российским правительством. Мы не знаем полностью, насколько далеко зашло это общение, но если администрация попытается ослабить санкции против России сейчас, это будет выглядеть подозрительно", — заявил депутат Адам Смит.

Россия неоднократно отвергала обвинения США о якобы вмешательстве в конфликт на востоке Украины и в кибератаках, а также попытках повлиять на выборы. Сообщения американских СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа регулярно общались с представителями российской разведки, в Кремле называют бездоказательными.

Темы: Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 19:44
Гость: Не будет никаких отмен санкций.

Это должно быть понятно всем. И в первую очередь, конечно, правительству России. Надо очень не хотеть развития своей страны, если всё время надеяться на отмену санкций...
16.02.2017, 19:14
Гость: Гость

Вот здесь хорошо сформулировано:"Рассчитывать, что Россия за оставшееся время пройдёт модернизацию не приходится, начальство вклопилось и сосёт-косится, чтобы рядом ничего и никого не стояло, начальству модернизация не нужна. Нужно сладкое, а сладкое есть, что ещё нужно?
Зримо нарастающая угроза присутствует, а достаточных противомер не проглядывается."
16.02.2017, 18:51
Гость: И.С.

Хватит врать-то, внучек эренбурговский! Это особенно Кинцингер, это особенно-особенно Шифф!!!!!!! немецкие фамилии!
Может и Эренбург немецкая фамилия. и Кох(который Алик), немецкая фамилия?
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