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Лавров остался доволен итогами переговоров с Тиллерсоном

19:49 16.02.2017
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров назвал свою первую встречу с новым главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном прагматичной, деловой и продуктивной.

«Мы сопоставили наши видения, как двигаться по тем направлениям, которые обсуждали наши президенты по телефону 28 января в принципиальном плане», - цитирует министра РИА Новости.

По словам Лаврова, Тиллерсон подтвердил готовность Вашингтона к восстановлению двусторонних отношений. При этом он добавил, что все разногласия не могут быть преодолены «за один присест».

Относительно встречи президентов России и СШПА Владимира Путина и Дональда Трампа Лавров отметил, что она произойдет, когда лидеры двух государств сочтут ее возможной.

Вопрос о санкциях в ходе встречи не поднимался. «Мы исходим из того, что это аномалия, и те, кто к санкциям прибегал, должны, в общем-то, оценить для себя, насколько это эффективно, насколько это отвечает нормальному общению между государствами», - заявил российский министр.

Лавров добавил, что на переговорах обсуждались ситуации на Украине и в Сирии, а также борьба с международным терроризмом.

Встреча министров проходила в Бонне в преддверии заседания глав МИД стран G-20.
 

Темы: Россия, Сергей Лавров, США, Визиты и важные переговоры российских политиков, Отношения России и США, Госдепартамент США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 08:32
да

тот самый. Как всегда посидели, поговорили о делах житейских, договорились что нужно еще не раз присесть и разошлось. Если на выходе нет никаких решений, подписания документов, то зачем столько тратить народных средств, что бы пожать руку новому представителю метрополии. И по телефону или по скайпу можно передать привет и помахать ручкой.
17.02.2017, 07:39
ИванОв ИвАнов

.... Лавров остался доволен итогами переговоров с Тиллерсоном ...
А Лаврову похоже всё равно с кем и о чём болтать. Результатов с него не спрашивают - день прошёл, ну и ладно. Главное, что Минск-2 есть на бумаге, а то, что люди на Донбассе в аду живут ему и его начальству безразлично.
17.02.2017, 06:00
Трезвый

Эта встреча не могла закончиться договоренностями так как администрация Трампа пока еще не существует.С кем и о чем должен договариваться Лавров? Трампа выбрали,но ему не дали реальной власти.Поэтому Кремль будет ждать тех кто в США получит реальную власть и сможет принимать долгосрочные решения.Если вдуматься зря Кремль занимает выжидательную позицию по США.В Москве забыли истину о том кто бы не был презиком США отношение к РФ по-прежнему будет антироссийским.
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