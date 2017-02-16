.... Лавров остался доволен итогами переговоров с Тиллерсоном ...

Глава МИД России Сергей Лавров назвал свою первую встречу с новым главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном прагматичной, деловой и продуктивной.

«Мы сопоставили наши видения, как двигаться по тем направлениям, которые обсуждали наши президенты по телефону 28 января в принципиальном плане», - цитирует министра РИА Новости.

По словам Лаврова, Тиллерсон подтвердил готовность Вашингтона к восстановлению двусторонних отношений. При этом он добавил, что все разногласия не могут быть преодолены «за один присест».

Относительно встречи президентов России и СШПА Владимира Путина и Дональда Трампа Лавров отметил, что она произойдет, когда лидеры двух государств сочтут ее возможной.

Вопрос о санкциях в ходе встречи не поднимался. «Мы исходим из того, что это аномалия, и те, кто к санкциям прибегал, должны, в общем-то, оценить для себя, насколько это эффективно, насколько это отвечает нормальному общению между государствами», - заявил российский министр.

Лавров добавил, что на переговорах обсуждались ситуации на Украине и в Сирии, а также борьба с международным терроризмом.

Встреча министров проходила в Бонне в преддверии заседания глав МИД стран G-20.

