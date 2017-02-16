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Глава Пентагона Мэттис призвал говорить с Россией «с позиции силы»

10:41 16.02.2017
Джеймс Мэттис. Фото с сайта wikipedia.org
Джеймс Мэттис. Фото с сайта wikipedia.org
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НАТО необходимо общаться с Россией, но при этом готовиться защищаться от Москвы в случае необходимости, заявил новый министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

"Хотя Соединенные Штаты и альянс хотят общения с Россией, в то же время мы должны защищать себя, если РФ решит действовать против международного права", — сказал Мэттис на заседании глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Текст выступления распространила американская делегация.

По его словам, альянс не готов "сдавать ценности союза или позволить действиям Москвы говорить громче, чем кто-либо в этом зале".

"Мы укрепим альянс и будем защищать себя, даже в надежде увидеть соблюдение Россией обязательств в соответствии с основополагающим актом НАТО-Россия", — добавил Мэттис.

Глава Пентагона заявил, что США готовы поддерживать открытыми политические каналы сотрудничества и снижать напряженность.

"Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, но в то же время остаемся реалистами в своих ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы", — приводит слова Мэттиса CNN.

Он также отметил, что соблюдать баланс между сотрудничеством и конфронтацией — это неприятное стратегическое положение.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс в то же время расширяет инициативы по "сдерживанию российской агрессии".

Темы: Отношения России и НАТО, Отношения России и США, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 16:21
советский инженер

Почему бы ему не поехать в Лимпопо и там разговаривать с позиции силы. И то ещё если позволят, а то ведь могут поставить совсем в другую позицию.
16.02.2017, 14:51
Пенсионер П.

Приложение:
Замеченные опечатки.
Следует читать так:
...мы должны защищать себя, поскольку США и НАТО продолжают действовать против международного права ...
... и будем защищать себя, даже в надежде увидеть соблюдение США и НАТО обязательств в соответствии с основополагающим актом НАТО-Россия"
16.02.2017, 14:39
Роман

а то что США ответным ударом уничтожит миллионы русских женщин и детей тебя тоже не волнует?
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