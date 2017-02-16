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На Украине возбуждено дело против Захара Прилепина

20:51 16.02.2017
Захар Прилепин. Фото © KM.RU, Анастасия Ермолова
Захар Прилепин. Фото © KM.RU, Анастасия Ермолова
Сюжет: Противостояние на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное производство в отношении гражданина России Захара (настоящее имя – Евгений) Прилепина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Она пояснила что досудебное расследование ведется по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Ранее СМИ сообщили о том, что писатель Захар Прилепин отправился на Донбасс, где сформировал свое подразделение. Руководство Донецкой Народной Республики (ДНР) присвоило ему звание майора. Кроме того, он был назначен советником главы ДНР Александра Захарченко.

До начала писательской карьеры Прилепин служил в ОМОНе и воевал в Чечне, а также сменил еще ряд профессий.
 

Темы: Украина, Литература в России, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 08:58
Гость: Врешь, троцкист!

Товарищ Лукашенко делает всё для сохранения социалистической Белоруссии, последнего островка обновленного СССР. Ему нужна реальная помощь деньгами, а не твои мелкотравчатые наветы.
17.02.2017, 08:07
Гость: таврический

А в Белоруссии ополченцев судят, как и в прибалтике, а наёмников у неонацистов - нет, вот вам и батька.
17.02.2017, 08:04
Гость: Засавший Сталина

Вот как раз т-щ Сталин долго и кропотливо готовил дерусификацию и расчленение бывшей России. Ну, например, передавал преимущественно русскоязычные края и области в состав нынешнего Казахстана - сначала в автономную республику, а затем сделал эту республику самостоятельной с правом выхода из СССР.
Так что борцов против подготовленных англичанами и американцами ультранационалистов Украины т-щ Сталин расстреливал бы в досудебном порядке.
И задачу превращения Крыма и Харьковской области в военные базы НАТО никто пока не отменил, и работа в этом направлении ведётся, и средства выделяются (ну вот $5 млрд на насаждение якобы украинских националистов - деньги ведь?)
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