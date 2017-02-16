На Украине возбуждено дело против Захара Прилепина

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное производство в отношении гражданина России Захара (настоящее имя – Евгений) Прилепина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Она пояснила что досудебное расследование ведется по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Ранее СМИ сообщили о том, что писатель Захар Прилепин отправился на Донбасс, где сформировал свое подразделение. Руководство Донецкой Народной Республики (ДНР) присвоило ему звание майора. Кроме того, он был назначен советником главы ДНР Александра Захарченко.

До начала писательской карьеры Прилепин служил в ОМОНе и воевал в Чечне, а также сменил еще ряд профессий.

