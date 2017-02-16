Покушение на Ким Чен Нама дополняет длинный список загадочных смертей

Озвученные версии покушения на Ким Чен Нама – старшего брата северокорейского лидера – выглядят одна экзотичнее другой

Сеул и Вашингтон поспешили обвинить Пхеньян в убийстве представителя правящей в КНДР династии Кимов. Озвученные версии покушения на Ким Чен Нама – старшего брата северокорейского вождя – выглядят одна экзотичнее другой. И весьма укладываются в длинный список политических убийств, которые организовывали и Северная, и Южная Корея.

В среду в Малайзии медики произвели вскрытие тела Ким Чен Нама – брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как сообщает японское агентство Kyodo, причины смерти пока не установлены. Также еще не решено, кому будет выдано тело – северокорейским властям или семье Кима, живущей в КНР.

Напомним, что Ким был отстранен от власти еще при жизни своего отца – Ким Чен Ира, жил за пределами КНДР и не интересовался политикой. Как сообщил в среду директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ли Бен Хо, пять лет назад Ким направил младшему брату, лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну письмо, в котором просил сохранить жизнь ему и членам его семьи. В послании говорилось, что Ким и его дети не претендуют на власть и хотят только спокойной жизни за пределами КНДР. Бывшая жена Кима живет в Пекине с сыном, а нынешняя, оставшаяся теперь вдовой, живет с двумя детьми в Макао. Все они находятся под охраной китайских властей. Именно в Макао 45-летний Ким и собирался лететь в момент гибели.

Платок или иглы

Как передает ТАСС, в полиции Малайзии рассказали: в понедельник днем Ким обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение. Согласно этой версии, Ким успел сообщить, что неизвестный брызнул ему в лицо неустановленной жидкостью и скрылся. Впрочем, есть и другие версии, обнародованные в местной прессе. По одной из них, неизвестная женщина поднесла к лицу Кима пропитанную неизвестным веществом ткань. По другой – при покушении использовались отравленные иглы.

В Сеуле предполагают, что спецслужбы КНДР охотились на Кима все последние пять лет – с тех пор как его младший брат пришел к власти, однако этим планам мешала установленная властями Китая охрана. Очевидно, удобный для убийц случай представился только теперь – в Малайзии.

Малайзийские власти считают, что за убийством стоит КНДР. По данным источников в Белом доме, в том же твердо убеждены и власти США. Предполагается, что убийцами были две женщины. В сети появилось изображение одной из них, сделанное камерами наблюдения в аэропорту. На нем женщина азиатской внешности одета в белую кофту, короткую синюю юбку, на ее плече висит маленькая сумочка.

Сообщается, что полиция Малайзии уже задержала подозреваемую, которая в этот момент пыталась вылететь во Вьетнам. Также задержан таксист, который подвозил убийц к аэропорту. По некоторым данным, правоохранительные органы разыскивают еще пятерых подозреваемых.

Ясно, что не ясно ничего

«Сейчас рассматривают версию устранения брата Ким Чен Ына спецслужбами КНДР, но это лишь одна из версий. Также возможно, что убийство произошло на почве личного конфликта или деловых интересов, в конце концов, он ранее проживал в Макао, городе, где бизнес и криминал не всегда разъединены. Северную Корею сейчас обвиняют в основном власти в Южной Корее и в США, но я отношусь к обвинениям скептически и считаю, что нужно подождать более конкретных выводов следствия», – сказал востоковед, гражданин Кореи Владимир Тихонов (Пак Но Джа).

Известно, что Ким занимался в Китае каким-то бизнесом, но пока непонятно, в каком качестве он жил в Макао и других частях Китая. «Есть предположения, что он был коммерческим представителем правящего клана КНДР, каким-то образом был причастен к управлению инвестициями этого клана в китайскую экономику, однако это сложно подтвердить какими-то фактами. Также высказывалась версия, что его пребывание в Китае было чем-то вроде политической полуссылки», – сообщил эксперт.

Пхеньян могли и подставить

Эксперт по Корее, доцент СПбГУ Ирина Ланцова сказала о том, что «северокорейский след» – хотя и главная, но лишь одна из версий покушения. Действительно, в выступлении перед парламентом глава южнокорейской разведки теперь сообщил, что первая попытка покушения на Кима была предпринята еще в 2012 году. «Именно после этого Ким написал письмо в Пхеньян, в котором указал, что не претендует на власть в Северной Корее и просит сохранить жизнь ему и семье. Раньше о покушении 2012 года нигде никакой информации не было», – напомнила Ланцова.

«Внутри КНДР об этом убийстве пока не сообщается. По всей видимости, если и появится информация, то с опозданием. Даже о победе Трампа там не сразу объявили. При этом Пхеньян может обвинить в этой акции южнокорейские или американские спецслужбы», – полагает она.

Тем не менее, по мнению Ланцовой, нельзя исключать, что при помощи убийства кто-то пытается очернить северокорейский режим. Другая версия заключается в том, что Сеул был заинтересован в смерти Кима. Правда, «сейчас не та международная обстановка, когда надо мутить воду».

«У Республики Корея не самая простая ситуация в регионе. В последние месяцы серьезно осложнились ее отношения и с Китаем, и с Японией. Приход Трампа тоже вызывает очень большие опасения в Южной Корее. В этих условиях добавлять себе проблем в отношениях с КНДР точно не нужно», – считает Ланцова.

Ранее западная пресса писала о сценариях, при которых Пекин мог бы использовать Кима как своего ставленника для смены власти в КНДР. «Писали, Китай делает ставку на Ким Чен Нама, чтобы сместить его брата. Однако Ким Чен Ын – харизматический лидер, апеллирует к памяти деда, в том числе благодаря тому, что они внешне очень похожи. За последние годы он сумел укрепить вертикаль власти. А его старший брат уже давно не жил в КНДР, авторитетом там не пользовался, за ним не стояло реальной политической силы. Так что это домыслы», – подытожила Ирина Ланцова.

Посылать тайных убийц – местная традиция

Надо отметить, что в самой Южной Корее политические убийства также были широко в ходу – особенно в 1970-е годы. «В частности, в 1975 году погиб известный диссидент Чан Чжун Ха, критиковавший южнокорейскую диктаторскую администрацию с либерально-демократических позиций. По официальной версии, он сорвался во время восхождения на небольшую гору в окрестностях Сеула. Однако многие подозревают, что упасть ему помогли», – рассказал эксперт.

Другое известное убийство, напомнил востоковед, произошло в 1979 году. «Бывший руководитель ЦРУ Кореи Ким Хен Ук жил в качестве политического эмигранта в США. Но оттуда спецслужбы Южной Кореи его выманили во Францию и там уничтожили», – сообщил он.

Тихонов напомнил, что последнее же громкое убийство вне страны, в котором подозревали северокорейские спецслужбы, было совершено в 1990-е годы. «Дальний родственник правящей семьи, тоже сбежавший на юг и раскрывший местной прессе нелицеприятные факты о жизни правящих кругов КНДР, был застрелен. Опять же доказательств было немного», – пояснил он.

Еще в 1968 году Ким Ир Сен – дед нынешнего правителя КНДР – послал на юг диверсионную группу, мишенью которой должен был стать уже упомянутый президент Пак Чон Хи, но группа была уничтожена, убежать смог только один ее участник, рассказал Тихонов.

«После этого в Сеуле в ответ начали тренировать свою диверсионную группу с целью уничтожения Ким Ир Сена. Но спустя три года отношения между двумя странами улучшились, и группы были распущены. Эти события отражены в боевике 2003 года «Смертники Сильмидо», – рассказал кореист.

Также, отметил востоковед, следует вспомнить о неудачной попытке северян убить другого президента южан – Чон Ду Хвана во время его визита в Бирму в 1983 году. В тот момент, когда южнокорейская делегация в Рангуне вошла в мавзолей основателя современной Бирмы Аун Сана, в здании взорвалась бомба, однако Чон Ду Хван опоздал и остался жив.

В 1974 году президент Пак пережил другое покушение – в него стрелял на митинге агент спецслужб КНДР, когда Пак выступал с трибуны. В результате сам президент уцелел, но погибла его жена.

Спустя пять лет президент Пак все же погиб. Это произошло вскоре после того, как он – по слухам – лично расстрелял бывшего шефа ЦРУ. Причем Пак погиб уже от рук не агента Севера, а нового директора ЦРУ Южной Кореи Кима Чжэ Гю, который застрелил президента, но впоследствии был арестован и приговорен к казни через повешение.

Кстати, оставшаяся в результате круглой сиротой его дочь Пак Кын Хе в 2013 году сама стала президентом, однако несколько месяцев назад была отстранена в ходе импичмента.