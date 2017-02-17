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Глава МИД Италии намерен обсудить с Тиллерсоном санкции против России‍

10:57 17.02.2017
Анджелино Алфано. Фото с сайта wikipedia.org
Анджелино Алфано. Фото с сайта wikipedia.org
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Глава МИД Италии Анджелино Алфано в четверг выразил надежду, что после разрешения вопроса с санкциями против РФ появится возможность вновь вернуться к формату G8, передает РИА Новости.

"Пожелание состоит в том, чтобы, преодолев тему санкций, можно было вернуться к формату G8. Это цель, над которой идет работа", — заявил Алфано в Бонне на полях встречи "большой двадцатки" на уровне министров иностранных дел, сообщает информагентство Ansa.

Глава МИД отметил, что пока время для возвращения к формату G8 еще не пришло, имея в виду предстоящий майский саммит "большой семерки" в Таормине. Алфано заявил, что "только недалекий человек" может думать, будто отношения между США и Россией, между ЕС и Россией "должны оставаться холодными".

Ранее в этом году Алфано уже несколько раз заявлял о необходимости оценить условия для возвращения к формату G8 с участием Москвы.

Темы: Италия, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 16:21
мик

А самим духу не хватает, сделать как Родине-Италии надо??!
17.02.2017, 12:57
Тебя

тоже опять скоро вот-вот с работы снимут. Опять дурака на КМ валяешь. Иди работай.
17.02.2017, 11:13
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Санкции опять скоро во-вот снимут!
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