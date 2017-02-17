Суд приговорил зятя короля Испании к 6 годам тюрьмы за махинации

Суд города Пальма-де-Майорка признал зятя короля Испании Иньяки Урдангарина виновным в мошенничестве, служебном злоупотреблении и преступлениях против госказны и приговорил к шести годам и трем месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, ему назначено наказание в виде частичной дисквалификации сроком на семь лет и один месяц и штрафа в размере 512 тысяч евро.

Супруга Урдангарина и сестра испанского монарха Кристина де Бурбон признана невиновной во вменяемых ей преступлениях. Однако суд обязал ее уплатить штраф в 265 тысяч евро за получение выгоды от преступлений мужа.

Уголовное дело в отношении члена королевской семьи было начато в 2010 году. В общей сложности в числе его фигурантов оказались полтора десятка человек. По версии следствия, общественная организация, созданная Урдангарином, использовалась для получения крупных сумм из бюджетов Валенсии и Балеарских островов. Оттуда эти средства поступали в коммерческие фирмы, а затем на его личные счета. Всего мошеннику из королевской семьи и его подельникам удалось присвоить более шести миллионов евро.

