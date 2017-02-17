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Суд приговорил зятя короля Испании к 6 годам тюрьмы за махинации

20:00 17.02.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Суд города Пальма-де-Майорка признал зятя короля Испании Иньяки Урдангарина виновным в мошенничестве, служебном злоупотреблении и преступлениях против госказны и приговорил к шести годам и трем месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, ему назначено наказание в виде частичной дисквалификации сроком на семь лет и один месяц и штрафа в размере 512 тысяч евро.

Супруга Урдангарина и сестра испанского монарха Кристина де Бурбон признана невиновной во вменяемых ей преступлениях. Однако суд обязал ее уплатить штраф в 265 тысяч евро за получение выгоды от преступлений мужа.

Уголовное дело в отношении члена королевской семьи было начато в 2010 году. В общей сложности в числе его фигурантов оказались полтора десятка человек. По версии следствия, общественная организация, созданная Урдангарином, использовалась для получения крупных сумм из бюджетов Валенсии и Балеарских островов. Оттуда эти средства поступали в коммерческие фирмы, а затем на его личные счета. Всего мошеннику из королевской семьи и его подельникам удалось присвоить более шести миллионов евро.
 

Темы: Испания, Расследование преступлений в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 22:46
Гость: Кирилл.

Что ж это за король-то такой, который даже родного зятя от тюрьмы отмазать не может?!! Не король, а сплошное недоразумение! Поучился бы у "членов КПСС с 1975-го года", как с коррупцией бороться нужно! Тьфу!
17.02.2017, 21:44
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Дикари! Ни малейшего понятия о понятиях...
17.02.2017, 20:52
Гость: Европеец

А теперь сравните с Васильевой и Сердюковым.
У нас если вор - сидишь даже если ...
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