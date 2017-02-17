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Глава ДНР пригрозил Украине захватом всего Донбасса

17:40 17.02.2017
Александр Захарченко. Фото с сайта rusvesna.su
Александр Захарченко. Фото с сайта rusvesna.su
Сюжет: Противостояние на Украине

Ополченцы будут освобождать районы Донбасса, контролируемые Украиной, военным путем, если не помогут политические методы. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко.

«Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным», - цитирует его «Интерфакс».

По словам Захарченко, что на контролируемых Киевом территориях региона остались «наши братья и сестры». Он заверил земляков в том, то ополченцы об этом не забыли и сделают для них все возможное. «Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме», - сказал он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается почти три года, с момента смены власти в стране путем государственного переворота.
 

Темы: Украина, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 17:57
РН

Ну хоть за 2 недели до Киева не обещает дойти. Уже прогресс.
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