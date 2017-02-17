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Трамп назвал американские СМИ помехой в налаживании отношений с РФ

18:45 17.02.2017
Дональд Трамп. Фото с личной страницы в Twitter
Дональд Трамп. Фото с личной страницы в Twitter
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Фейковые новости, публикуемые американскими СМИ, усложняют возможность Вашингтона поладить с Москвой. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что лживые новости идут на американском телевидении потоком. В частности, Трамп припомнил сообщения о якобы связях его предвыборного штаба с РФ, а также пристыдил виновников утечек его разговоров с иностранными лидерами.

Президент подчеркнул, что настроен поладить с Россией. Однако при этом выразил опасение, что из-за историй с фейковыми новостями этого не захочет президент РФ Владимир Путин.

Трамп также отметил что не намерен занимать слишком жесткую позицию по отношению к Москве. По его президента, это лишь на короткое время обеспечит ему поддержку политической элиты, но затем и общество, и СМИ начнут упрекать его.

Американский лидер еще в ходе предвыборной кампании неоднократно высказывался за налаживание отношений с Россией и обещал, в случае победы, рассмотреть вопрос снятия санкций. Заняв пост главы государства, он заявил, что обсуждение данной темы преждевременно.
 

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Взаимоотношения власти и СМИ в мире, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 23:52
Гость: Европеец

Совсем бы было забыл - первое было мнение сенатора, второе - испанского суда.
Я их цитировал, хотя считаю, что в обоих случаях это что то, что у вас не получается.
17.02.2017, 23:43
Гость: Европеец

У нас демократия такая какая есть. Могла бы быть и получше.
Но у вас ее нет вообще. Есть только определенная свобода а вот демократии нет.
Потому и не сидела Васильева нигде кроме своей квартиры.
У нас есть риск, что изберем Ле Пен или Фийона, есть риск Брексита, есть проблемы с Грецией.
Но у вас есть только уверенность в том, что это будет как всегда - лидер навеки и ваша верность ему.
И бедность.
...
Сегодня видел неплохой фильм о К219.
Вот так у вас - за флотилию субмарин заплатите жизненным уровнем людей но и так холодную войну вы экономически проиграли и распались на куски.
Я верен нашей демократии, другой у меня нет, но и та в тысячу раз лучше.
17.02.2017, 22:46
Гость: Браво!

Европеец в своем репертуаре. По его мнению, то, что президенту США нужно к психиатру, а зятю короля Испании в тюрьму, свидетельствует о торжестве демократии на Западе. Ну не извращенец ли? При этом еще и выворачиваться будет почище Трампа! Я в восхищении...
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