Трамп назвал американские СМИ помехой в налаживании отношений с РФ

Фейковые новости, публикуемые американскими СМИ, усложняют возможность Вашингтона поладить с Москвой. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что лживые новости идут на американском телевидении потоком. В частности, Трамп припомнил сообщения о якобы связях его предвыборного штаба с РФ, а также пристыдил виновников утечек его разговоров с иностранными лидерами.

Президент подчеркнул, что настроен поладить с Россией. Однако при этом выразил опасение, что из-за историй с фейковыми новостями этого не захочет президент РФ Владимир Путин.

Трамп также отметил что не намерен занимать слишком жесткую позицию по отношению к Москве. По его президента, это лишь на короткое время обеспечит ему поддержку политической элиты, но затем и общество, и СМИ начнут упрекать его.

Американский лидер еще в ходе предвыборной кампании неоднократно высказывался за налаживание отношений с Россией и обещал, в случае победы, рассмотреть вопрос снятия санкций. Заняв пост главы государства, он заявил, что обсуждение данной темы преждевременно.

