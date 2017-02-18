ЧП в энергетике: как правильно – «на Украине» или «в Сомали»?

Долгое время лампочки в домах украинцев загорались благодаря тем, кого украинские политики и СМИ называют «террористами»

Украинцам сегодня не до шуток – в скором будущем их ждут веерные отключения электроэнергии и остановка крупнейших предприятий страны, работающих на экспорт. Вот только воспринимать серьезно причины введенного в стране чрезвычайного положения с точки зрения здравого смысла – просто невозможно.

15 февраля украинские СМИ со ссылкой на киевский кабмин сообщили о введении в энергетике Украины чрезвычайного положения. В стране стремительно сокращаются запасы антрацита, на котором работают украинские теплоэлектростанции и металлургические предприятия. Чтобы растянуть запасы черного топлива хотя бы на 40 дней, необходима строгая экономия, ручное управление отраслью и веерные отключения потребителей.

О том, как именно возник дефицит антрацита, украинские журналисты предпочитают говорить очень расплывчато. А зря! Долгое время лампочки в домах украинцев загорались, а доллары поступали в украинскую экономику, удерживая гривну от катастрофического обвала благодаря тем, кого украинские политики и СМИ называют «террористами» и «сепаратистами». Топливо поступало на ТЭС и металлургические комбинаты из ЛНР и ДНР.

Такая вот парадоксальная ситуация. Директоров магазинов, работающих на территории Донбасса, киевские силовики бросают за решетку, обвиняя в «финансировании терроризма» лишь за то, что они платят налоги в казну республик. А Порошенко с Гройсманом вполне официально переводят в ЛДНР огромные суммы – и хоть бы хны. При этом «сбрендившая в край» киевская «власть» умудряется объявлять признанного ею «де-факто» главой республики Александра Захарченко в розыск.

Обстреляли Донбасс, потом перевели туда деньги, потом снова обстреляли… Л – значит «логика». Абсурдность ситуации осознавали все мало-мальски грамотные люди, но что-либо изменить представители киевского режима не могли. Своим «гениальным» руководством они и так довели экономику Украины до ручки. А отказ от антрацита с Донбасса чреват ее полным загибанием.

По признанию самого Гройсмана, металлурги приводят в страну около 20% от всей валютной выручки, а без света, холодильников и подзарядки для мобильных телефонов в наше время живется как-то совсем кисло. Кому-то из неких чудаческих соображений может не хотеться, например, дышать кислородом, но дышать чем-либо другим при всем желании не получится.

В общем, «нравится – не нравится», а Донбасс принимать приходилось таким, какой он есть. Нормальные люди его бы еще и не обстреливали. Но кто видел сегодня в украинских коридорах власти людей? Засевших там созданий впору без грима снимать в сиквеле «Ван Хельсинга». Но это – лирика…

В известной мере логичный вопрос о том, как можно воевать и торговать одновременно, иногда поднимался киевскими популистами, но долгое время не ставился ребром. Но ситуация резко изменилась, когда за дело взялись печально известные «сотник» Парасюк и разжалованный «кобмат» Семен Семенченко.

Эта сладкая парочка сделала вид, что не понимает, зачем Украине нужен антрацит и, собрав шайку маргиналов (по официальной информации – в том числе из уголовников и иностранцев), перекрыла транспортные магистрали, по котором осуществлялась экономическая связь Донбасса с Украиной. Мол, торговать параллельно с войной не дадим. По форме вроде бы логично, а по сути – абсурд и издевательство.

С точки зрения здравого смысла экономика страны и свет в квартирах у миллионов людей по определению не могут зависеть от небольшой шайки маргиналов. Но где здравый смысл, а где Украина? Захотелось двум прохвостам поиграться в солдатики, пусть весь народ платит за это миллиарды.

Впрочем, Парасюк и Семенченко – это не те люди, которые бы делали что-то «за просто так». Блокада, скорее всего, предмет торга, причем достаточно масштабного. Все указывает на то, что за «разблокирование» дорог Порошенко придется рассчитываться с кем-то стоящим за спинами у вышеназванных клоунов - должностями либо лоббированием принятия определенных законов. Причем цена эта так велика, что, несмотря на все потери, договориться пока что не удалось.

И Семенченко с Парасюком пока стоят на дороге вместе со своей «золотой ротой». Во что конкретно выльется их стояние украинцам?

Первое. Веерные отключения в ряде регионов длительностью от 2 до 8 часов в сутки (особенно в периоды пиковой нагрузки).

Второе. Сокращение объемов промышленного производства, экспорта, валютной выручки и бюджетных доходов.

Третье. Попытки компенсировать нехватку топлива из альтернативных источников и резких рост тарифов ЖКХ. Сегодня тарифы «сверстаны» с учетом возможности закупки антрацита в порту Роттердама по «среднегодовой» цене, однако зимой цена антрацита в Европе – почти в два раза выше «средней».

Четвертое. Энергетическая катастрофа, если проблема не решится и за 40 дней.

На первый взгляд, с провокаторами можно разобраться легко – все это элементарно решаемо отрядом спецназа, тем более, что, блокируя дорогу, провокаторы грубо нарушают украинское национальное законодательство. Но, не все так просто…

В базовых для киевского режима северо-западных регионах национал-радикалы чрезвычайно популярны, и попытки разобраться с ними с позиции силы чреваты для Порошенко потерей и без того пошатнувшегося рейтинга. Тут киевский режим оказался в заложниках у собственной же пропаганды.

Кроме того, часть участников блокады – это «ветераны» АТО. Если они получат резиновыми дубинками по спине от власти, то привлечь новых потенциальных «защитников Украины» станет гораздо сложнее.

В общем, ситуация с «блокадой» и чрезвычайной ситуацией в энергетике четко свидетельствует о том, что государства на Украине, как такового, больше не существует. Есть свора банд и аморфное политическое формирование, напоминающее раздираемое внутренними конфликтами Сомали.

И дабы изменить ситуацию, Киев обязан просить прощения. Причем как у народа Донбасса, так и у России, которую он так тщательно поливал грязью.

Порошенко с Гройсманом, скорее всего, к этому не готовы – им всего на жизнь и без того хватает. И наличие света в квартирах у простых украинцев их волнует в последнюю очередь…