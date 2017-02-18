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Порошенко в Мюнхене обвинил Путина в «ненависти к Украине»

09:51 18.02.2017
Фото с сайта president.gov.ua
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Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российское руководство в "ненависти к Украине".

"Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.) глубоко и искренне ненавидит Украину. Он отрицает идентичность украинского народа, я знаю это… Он не видит для Украины никакого места на политической карте Европы… Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это", — цитирует Порошенко РИА Новости.

Ранее президент РФ выразил уверенность, что "рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной".

Также Путин заявлял, что русские и украинцы – это один народ, который сначала разделили, а потом стравили, но выход из этой ситуации обязательно будет найден.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Владимир Путин, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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18.02.2017, 12:18
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Хохлы сами виноваты - погнали кремлёвского протеже, вот Самый Влиятельный Человек в мире и осерчал!
18.02.2017, 11:28
Працельс

Порошенко грудью закрыл продвижение НАТО на Восток))))
Молодец, Порошенко!
Ох и есть же умные люди)))
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Да, были люди в наше время,
Не то что нынешнее племя!
Не дураки, не вы!
18.02.2017, 11:09
полухохол

"А шо робыты...?",удел холопов и мерзавцев ,"раздербанивших"Украину, с "руками по плечи в крови":скулить и просить "защиту" с грошами в "демократических,цивилизованных"странах.Ничего нового.
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