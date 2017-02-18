В центре Минска прошел «Марш рассерженных белорусов»

Участники прошедшей в Минске несанкционированной акции протеста "Марш рассерженных белорусов" отвели белорусским властям месяц на отмену президентского декрета "О тунеядцах".

Митингующие маршем пришли к зданию Министерства по налогам и сборам рядом с Домом правительства и стали демонстративно сжигать извещения из налоговых инспекций о необходимости уплатить сбор на тунеядство, передает ТАСС.

"Мы отводим месяц на отмену декрета, если этого не произойдет мы продолжим акции протеста", - сказал один из организаторов акции и лидеров оппозиции Николай Статкевич. Это требование содержится в резолюции акции. После этого организаторы объявили о завершении мероприятия.

В целом митинг прошел без инцидентов. По разным оценкам, в нем приняло участие от 1,5 до 2 тысяч человек. Сотрудники правоохранительных органов не препятствовали движению участников мероприятия. Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Александр Ластовский на просьбу ТАСС дать правовую оценку действиям участков акции, сказал: "Мы ничего не комментируем".

Декрет Лукашенко, изданный в апреле 2015 года, обязывает граждан страны и постоянно проживающих в Белоруссии иностранцев и лиц без гражданства, не участвующих в финансировании госрасходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в году, уплачивать специальный сбор в размере 20 базовых величин (более $200).

Правозащитники отмечают, что декрет фактически вводит практику принудительного труда под угрозой наказания, что нарушает Конституцию.