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В Киеве сторонники блокады Донбасса подрались с полицией

21:55 19.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Киеве произошла стычка между полицией и участниками акции в поддержку торговой блокады Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Поводом для столкновения послужила попытка сторонников блокады пронести металлические принадлежности для установки палаток в центр украинской столицы, к зданию администрации президента. Этому воспрепятствовали полицейские, перекрыв участникам акции проход на Банковую улицу. В результате в силовиков полетели петарды. Кроме того, в сторону полицейских был применен огнетушитель.

Митингующие пытаются прорваться сквозь установленные правоохранителями заграждения. По данным СМИ, некоторые вооружены битами и палками, а свои лица они скрывают платками. На помощь полиции прибыли бойцы нацгвардии.

Украинские радикалы с конца января блокируют железнодорожные пути в Донецкую и Луганскую области. Киев призывает снять блокаду, поскольку она препятствует поставкам угля. Его острая нехватка привела введению чрезвычайной ситуации в энергетике.
 

Темы: Киев, Украина, Правоохранительные органы в мире, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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19.02.2017, 22:51
Остап

Без иностранной помощи революции не делаются, так что впустую ребятки колобродят.
19.02.2017, 22:44
***

Стволов в "укропии", как у "дурака махорки"и "паханов" в каждом районе тоже,так что все "по плану",в Харькиве уже "почалось"....
19.02.2017, 22:11
Отвечу так

Бальзам на душу подобные новости. Оружия им побольше для самоликвидации. Алилуя.
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