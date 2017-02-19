В Киеве сторонники блокады Донбасса подрались с полицией

В Киеве произошла стычка между полицией и участниками акции в поддержку торговой блокады Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Поводом для столкновения послужила попытка сторонников блокады пронести металлические принадлежности для установки палаток в центр украинской столицы, к зданию администрации президента. Этому воспрепятствовали полицейские, перекрыв участникам акции проход на Банковую улицу. В результате в силовиков полетели петарды. Кроме того, в сторону полицейских был применен огнетушитель.

Митингующие пытаются прорваться сквозь установленные правоохранителями заграждения. По данным СМИ, некоторые вооружены битами и палками, а свои лица они скрывают платками. На помощь полиции прибыли бойцы нацгвардии.

Украинские радикалы с конца января блокируют железнодорожные пути в Донецкую и Луганскую области. Киев призывает снять блокаду, поскольку она препятствует поставкам угля. Его острая нехватка привела введению чрезвычайной ситуации в энергетике.

