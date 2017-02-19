В Белоруссии прошли акции протеста против «декрета о тунеядцах»

Жители белорусских городов вышли на митинги протеста против так называемого «декрета о тунеядцах».

Самая массовая акция прошла в Гомеле, в ней приняли участие от одной до трех тысяч человек, передает «Интерфакс». Против декрета протестовали люди самых разных возрастов – от молодежи о пенсионеров.

Многие из них являются вынужденными безработными, поскольку не могут устроится даже дворниками. Некоторые из протестующих рассказали, что им приходится ездить на заработки в Россию.

Аналогичные митинги прошли в Бресте, Витебске и Могилеве. Однако массовостью они не отличались, передает агентство.

Ранее против декрета выступали жители Минска. Наряду с простыми горожанами в акции принимали участие оппозиционные политики. Протестующие потребовали от властей Белоруссии отменить декрет в течение месяца. В противном случае они пригрозили дальнейшими протестами.

В 2015 году президент Белоруссии подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», получивший в народе название «декрет о тунеядцах». Согласно документу, трудоспособные, но неработающие и не уплачивающие налогов граждане должны платить ежегодный сбор, размер которого превышает 200 долларов. Извещения об уплате сбора разосланы примерно 470 тысячам граждан страны. Требованию властей подчинились только около 10%.

