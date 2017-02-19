]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Белоруссии прошли акции протеста против «декрета о тунеядцах»

19:26 19.02.2017
Фото с сайта rusnext.ru
Фото с сайта rusnext.ru
Материалы по теме:

Жители белорусских городов вышли на митинги протеста против так называемого «декрета о тунеядцах».

Самая массовая акция прошла в Гомеле, в ней приняли участие от одной до трех тысяч человек, передает «Интерфакс». Против декрета протестовали люди самых разных возрастов – от молодежи о пенсионеров.

Многие из них являются вынужденными безработными, поскольку не могут устроится даже дворниками. Некоторые из протестующих рассказали, что им приходится ездить на заработки в Россию.

Аналогичные митинги прошли в Бресте, Витебске и Могилеве. Однако массовостью они не отличались, передает агентство.

Ранее против декрета выступали жители Минска. Наряду с простыми горожанами в акции принимали участие оппозиционные политики. Протестующие потребовали от властей Белоруссии отменить декрет в течение месяца. В противном случае они пригрозили дальнейшими протестами.

В 2015 году президент Белоруссии подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», получивший в народе название «декрет о тунеядцах». Согласно документу, трудоспособные, но неработающие и не уплачивающие налогов граждане должны платить ежегодный сбор, размер которого превышает 200 долларов. Извещения об уплате сбора разосланы примерно 470 тысячам граждан страны. Требованию властей подчинились только около 10%.
 

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Александр Лукашенко
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.02.2017, 22:45
вот и странно

Почему в такую нищую страну едут работать белорусы, из своего счастливого социалистического рая? Ты не знаешь? Расскажи нам.
19.02.2017, 22:31
123

какую чушь вы тут несете
19.02.2017, 21:59
Зоя

Белорусские протестанты-дурачки недовольны положением дел в Белоруссии.
Они допротестуются, что будет как в России. - Работы нет, больниц осталась одна треть, медицина и образование - платные, 70% пенсионеров - нищенствуют и недоедают, оплата ЖКХ - гигантская и постоянно растёт.
Все комментарии (16)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.