Иран высказался за создание союза с РФ на Ближнем Востоке

Иран стремится к созданию стратегического союза с Россией на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава парламента страны Али Лариджани.

По его словам, у Тегерана и Москвы отсутствуют разногласия по ситуации в регионе в целом и по межсирийскому урегулированию в частности, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Аль-Маядин.

Лариджани отметил, что Иран согласен с Россией и Турцией в том, что конфликт между властями Сирии и оппозицией должен быть разрешен только политическим путем.

Глава иранского парламента также подчеркнул, что Тегеран не вступает в переговоры с террористами.

Иран, Россия и Турция являются гарантами установившегося перемирия в Сирии. Некоторое время назад в ходе встречи в Астане они договорились создать трехсторонний механизм контроля за его соблюдением.

