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Иран высказался за создание союза с РФ на Ближнем Востоке

21:13 19.02.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Иран стремится к созданию стратегического союза с Россией на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава парламента страны Али Лариджани.

По его словам, у Тегерана и Москвы отсутствуют разногласия по ситуации в регионе в целом и по межсирийскому урегулированию в частности, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Аль-Маядин.

Лариджани отметил, что Иран согласен с Россией и Турцией в том, что конфликт между властями Сирии и оппозицией должен быть разрешен только политическим путем.

Глава иранского парламента также подчеркнул, что Тегеран не вступает в переговоры с террористами.

Иран, Россия и Турция являются гарантами установившегося перемирия в Сирии. Некоторое время назад в ходе встречи в Астане они договорились создать трехсторонний механизм контроля за его соблюдением.
  

Темы: Россия, Ближний Восток, Иран, Военные конфликты в мире, Международные отношения
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Комментарии читателей
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19.02.2017, 22:20
Гость: Отвечу так

Ты как и вся гейропа, все и вся переврешь. Джигарханян таких называет Дэбилами. Ты дурик погляди вокруг себя, гейропа сегодня не менее исламисткая, чем любое исламское государство.
19.02.2017, 21:22
Гость: Европеец

А тут все писали что Россия против исламистов !
А нате вам ! Союз с фундаменталистическим исламским государством.
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