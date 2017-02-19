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Штаты встревожило признание Россией паспортов ДНР и ЛНР

20:37 19.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Противостояние на Украине

Американское посольство в Киеве сочло тревожным фактом признание Россией паспортов Донецкой и Луганской народных республик.

В Twitter дипмиссии отмечается, что данный шаг Москвы «противоречит согласованным целям Минских соглашений».

Накануне вице-президент США Майкл Пенс заявил в ходе выступления в Мюнхене, что только Россия ответственна за невыполнение договоренностей, достигнутых в столице Белоруссии, передает РИА Новости. Запад продолжает настаивать на этом, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

Указ о признании паспортов ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 18 февраля. В Кремле отметили, что данная мера является временной. Она будет действовать до разрешения ситуации на юго-востоке Украины. Согласно указу, лица, имеющие паспорта республик, могут въезжать на территорию РФ и покидать ее без оформления виз.
 

Темы: Россия, США, Украина, Посольства и консульства в мире, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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19.02.2017, 22:52
кл..

А оно ему надо,кто "заварил",тот пускай и далее команды дает!
19.02.2017, 22:39
ко..

Думаете таки и войдет....?
19.02.2017, 22:38
евр.....

Вам же ответили про "культ"или Вы "желудочник"?
Все комментарии (16)
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