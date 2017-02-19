Штаты встревожило признание Россией паспортов ДНР и ЛНР

Американское посольство в Киеве сочло тревожным фактом признание Россией паспортов Донецкой и Луганской народных республик.

В Twitter дипмиссии отмечается, что данный шаг Москвы «противоречит согласованным целям Минских соглашений».

Накануне вице-президент США Майкл Пенс заявил в ходе выступления в Мюнхене, что только Россия ответственна за невыполнение договоренностей, достигнутых в столице Белоруссии, передает РИА Новости. Запад продолжает настаивать на этом, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

Указ о признании паспортов ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 18 февраля. В Кремле отметили, что данная мера является временной. Она будет действовать до разрешения ситуации на юго-востоке Украины. Согласно указу, лица, имеющие паспорта республик, могут въезжать на территорию РФ и покидать ее без оформления виз.

