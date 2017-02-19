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Народная милиция ЛНР заявила о десяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

10:23 19.02.2017
Фото со страницы пресс-службы АТО в Facebook
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Украинские силовики десять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.

"За сутки ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы (АГС, СПГ, РПГ), БМП и стрелковое оружие", — заявил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, обстрелы велись в направлении позиций Народной милиции в районе населенных пунктов Сокольники, Калиновка, Алмазное, Калиново, Логвиново.

"Потерь нет", — сообщили в пресс-службе.

Украинские силовики сообщили, что за минувшие сутки ополченцы более ста раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.

"В общем зафиксировано 105 обстрелов. Шестеро наших военных ранены, трое травмированы", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook в воскресенье.

По данным пресс-центра, на донецком направлении под огнем оказались Невельское, Авдеевка, Зайцево, Троицкое, Луганское, Новоселовка, Опытное, Каменки, Пески и Новолуганское. Уточняется, что удары по ним наносились из крупнокалиберной артиллерии, минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, БМП и стрелкового оружия.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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