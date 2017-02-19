Британские СМИ обвинили Россию в организации переворота в Черногории
В Лондоне считают, что за попыткой прошлогоднего переворота в Черногории стоят российские власти, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на статью, опубликованную в воскресном номере британской газеты Sunday Telegraph.
"Мы говорим о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства. Трудно представить, что это обошлось без процесса получения соответствующего одобрения", - цитирует издание одного из анонимных источников из числа официальных представителей.
Оно отмечает, что британскими и американскими спецслужбами "собраны доказательства" причастности России "на высоком уровне" к заговору.
Представитель британского МИД, комментируя публикацию газеты, заявила, что спецслужбами Черногории установлено, что в подготовке заговора подозреваются "российские националисты".
"Черногория должна сама провести полноценный, открытый юридический процесс расследования и суд над подозреваемыми в подготовке переворота", - отметила она.
Как сообщалось ранее, специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, который занимался расследованием обстоятельств попытки срыва прошлогодних парламентских выборов в стране, заявил, что переворот в Черногории готовили некие "российские националисты" и они же планировали убийство премьер-министра Мило Джукановича.
Вместе с тем, он сказал, что у него нет никаких доказательств, что к этому причастны российские власти.
Накануне парламентских выборов 16 октября 2016 года в Черногории была арестована группа из 14 сербов, которая входила в "мощную организацию" из примерно 50 человек, якобы готовившую заговор. По словам властей, группа была организована "русскими националистами".