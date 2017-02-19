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Британские СМИ обвинили Россию в организации переворота в Черногории

09:58 19.02.2017
Флаг Черногории
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В Лондоне считают, что за попыткой прошлогоднего переворота в Черногории стоят российские власти, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на статью, опубликованную в воскресном номере британской газеты Sunday Telegraph.

"Мы говорим о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства. Трудно представить, что это обошлось без процесса получения соответствующего одобрения", - цитирует издание одного из анонимных источников из числа официальных представителей.

Оно отмечает, что британскими и американскими спецслужбами "собраны доказательства" причастности России "на высоком уровне" к заговору.

Представитель британского МИД, комментируя публикацию газеты, заявила, что спецслужбами Черногории установлено, что в подготовке заговора подозреваются "российские националисты".

"Черногория должна сама провести полноценный, открытый юридический процесс расследования и суд над подозреваемыми в подготовке переворота", - отметила она.

Как сообщалось ранее, специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, который занимался расследованием обстоятельств попытки срыва прошлогодних парламентских выборов в стране, заявил, что переворот в Черногории готовили некие "российские националисты" и они же планировали убийство премьер-министра Мило Джукановича.

Вместе с тем, он сказал, что у него нет никаких доказательств, что к этому причастны российские власти.

Накануне парламентских выборов 16 октября 2016 года в Черногории была арестована группа из 14 сербов, которая входила в "мощную организацию" из примерно 50 человек, якобы готовившую заговор. По словам властей, группа была организована "русскими националистами".

Темы: Россия, Черногория, Международная политика, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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19.02.2017, 11:07
Гость: да они повсюду!

Франция обинила российские власти в организации хакерских атак на сайт и электронный ящик кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Об этом сообщил глава МИД республики Жан-Марк Эйро, передает Journal du Dimanche.
"Франция не допустит, чтобы ее выбор был сделан под диктовку..., а главным правилом проведения президентской кампании является невмешательство во внутренние дела сторонних игроков", - сказал он.
Эйро отметил, что Россия отдает предпочтение кандидатам Марин Ле Пен или Франсуа Фийону. А Макрон, который подвергся атакам, является проевропейским кандидатом, подчеркул министр.
19.02.2017, 11:00
Гость: геннадий

В ответ Правительства России,Госдума и Президент ОБЯЗАНЫ потребовать подтверждения фактов,а в случае отсутствия таковых потребовать возмещения моральног ущерба чести и достоинства Государства Российского в размере годового бюджета Великобритании.
19.02.2017, 10:51
Гость: Пенсионер П.

"Я как-то ограбил банк в Техасе,ваши власти выслали армию.
Из-за банка.
Вывод прост.
В Техасе только техасцы могут грабить банки".
Цитата из фильма "Великолепная семерка"
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