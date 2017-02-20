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Прокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворота

12:43 20.02.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские спецслужбы имеют отношение к планированию государственного переворота в стране 16 октября 2016 года.

По словам Катнича, которые передает издание Vijesti, теперь у следствия есть сведения, что российские спецслужбы были связаны с участниками заговора, и оно надеется получить от Москвы объяснения. Катнич отметил, сообщает РИА Новости, что выводы основаны на показаниях фигурантов дела и их переговорах.

Специальный прокурор утверждает, что единственным мотивом организатора попытки госпереворота Эдуарда Широкова, настоящая фамилия которого Шишмаков, было предотвратить вступление Черногории в НАТО.

По словам Катнича, Широков в 2014 году работал в посольстве России в Польше и был выдворен за шпионаж, однако затем российские спецслужбы выдали ему новые документы. Катнич утверждает, что Широков — сотрудник российских спецслужб.

Ранее Катнич говорил о причастности к перевороту «русских националистов», но утверждал, что сведений об их связях со спецслужбами РФ нет.

19 февраля газета The Sunday Telegraph со ссылкой на собственные источники написала, что власти Черногории пришли к выводу о причастности России к попытке переворота 16 октября 2016 года. Газета утверждала, что эти сведения были получены при помощи британских и американских спецслужб. Посольство РФ в Великобритании назвало эти сообщения «переработкой фейковых новостей».

Как утверждает прокуратура Черногории, 16 октября группа заговорщиков планировала покушение на премьер-министра страны Мило Джукановича. Среди объявленных в розыск по подозрению в причастности к попытке переворота был и гражданин России Эдуард Широков.

Темы: Россия, Черногория
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Комментарии читателей
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20.02.2017, 19:33
Наполеону

Это ж надо!Возомнить из себя русского и от имени всех русских ненавидеть окружающих.Многоходовочка,однако.
20.02.2017, 19:29
НР

Вот когда поступят тогда и посмотрим. Пока ни США, ни Германия, ни Франция, никаких доказательств не предоставили.
И Черногория не предоставит. Население Черногории против вступления в НАТО, и вышло на улицы, потому что вопреки требованиям черногорцев, власти референдум о вступлении в НАТО не провели.
Все решила кучка чиновников, теперь ищут оправдания и виновного, вместо того, чтобы в зеркало посмотреться.
Всё больше убеждаюсь, что свидомия головного мозга очень заразная болезнь.
20.02.2017, 19:26
Кирилл.

Ребята, вы им льстите! Они у нас тут ни Горбачёва с Чубайсом который год посадить не могут, ни Киев со Львовом освободить, а вы им целый антинатовский переворот в Монтенегро инкриминируете!
)))))
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