Как Джордж Сорос пытается менять мир

Почти 15 тысяч американцев подписали петицию президенту США с требованием лишить миллиардера Джорджа Сороса гражданства и запретить ему въезд в страну

"Мы просим вас выдать ордер на его арест за то, что он нанимал людей для участия в бунтах и протестах", — сказано в документе, опубликованном на сайте Change.org.

Что не нравится американцам

Вот что, в частности, говорится в петиции: "Мы требуем выписать ордер на его (Сороса) арест за его умышленные действия, направленные на дестабилизацию и банкротство нашей экономики. Он продвигает свою антиамериканскую глобалистскую повестку о Новом Мировом Порядке… с намерением уничтожить нашу страну. По его собственным словам, <…> "США — главное препятствие для стабильного и справедливого мирового порядка". <…> Сорос продолжает планомерно работать над достижением этой цели, подкупая наши власти, манипулируя нашей валютой, покупая политиков и с помощью подкупа отрицательно влияя на наши западные ценности. Сорос финансирует движения за право на аборт, спонсирует атеизм, легализацию наркотиков, сексуальное просвещение, эвтаназию, феминизм, <…> массовую миграцию и другие радикальные эксперименты по социальной инженерии".

Авторы петиции говорят, что они "хотят оставаться христианской страной. А этот человек (Сорос) и его сын будут продолжать разрушать наши ценности, поэтому он должен быть немедленно выдворен или арестован ради сохранения наших ценностей и нашей страны".

Равенство без границ

Всё, что изложено в петиции, касается не только США. Сорос работает по всему миру. Он действует через свой фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations), базирующийся в Нью-Йорке, а также через десятки "ассоциированных" с ним фондов и организаций как внутри США, так и за рубежом.

Свой взгляд на мир и его будущее Сорос изложил в книге "Возраст погрешности" (The Age of Fallibility). Главная цель Сороса — создать мир без границ, где все были бы равны и свободны, где интересы всех меньшинств, прежде всего сексуальных, были бы не просто законодательно закреплены, но превалировали бы над интересами большинства.

Сорос — сторонник "гендерной идеологии", которая родилась в недрах феминистского движения, а сегодня уже стала социально-политической основой западного общества. Эта идеология предполагает "свободу гендерной идентичности": кто кем себя воображает в "гендерном" смысле — тем себя и представляет миру. На Западе сегодня это фактически доминирующая религия. Сорос – фанатический адепт этой религии.

Как патологию сделать нормой

Недавно портал DCleaks.com обнародовал секретные документы фонда "Открытое общество", относящиеся к 2016 году. Они свидетельствуют о финансировании Соросом программ по растлению западного общества.

Речь идет об "Обновленной стратегии развития Программы 2015 года в области общественного здравоохранения (на 2016-2020 годы)". В параграфе "Декриминализация и депатологизация на основе сексуальной и гендерной идентичности" говорится о необходимости реализации стратегии декриминализации проституции и легального признания транссексуализма нормой.

Авторы документа "выражают сожаление", что им не удалось добиться полного признания законности проституции, в частности в Канаде, где парламент принял закон в "стиле Швеции", когда уголовную ответственность несет не проститутка, а клиент.

Сорос активно вмешивается в работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пытаясь изменить существующие международные классификации сексуальных расстройств таким образом, чтобы постулаты "гендерной идеологии" имели научное обоснование. В том же документе говорится: "…Ключевая борьба разворачивается вокруг предстоящего 11-го по счету пересмотра Международной классификации болезней в рамках ВОЗ. Группы наших сторонников работают над обеспечением того, чтобы из этого перечня болезней, который пересматривается раз в 15 лет, был изъят "транссексуализм", который квалифицируется как психическое заболевание…".

Европейское региональное бюро ВОЗ, где работают "группы сторонников" Сороса, в 2010 году приняло "Стандарты сексуального образования в Европе". Этот документ демонстрирует, как европейских детей с юного возраста буквально переформатируют, уничтожая в них традиционную природную матрицу. Вот только одна выдержка из этих стандартов: "Сексуальное образование твердо основывается на гендерном равенстве, самоопределении и принятии разнообразия".

Продвижение абортов

Сорос также занимается продвижением мировой кампании в пользу абортов, что является продолжением реализации лозунгов феминистского движения.

Судя по документам, опубликованным DCLeaks.com, фонд Сороса финансирует "глобальную стратегию по стимуляции абортов во всех странах мира".

План Сороса, рассчитанный на 2016-2019 годы, нацелен на искоренение во всех странах законов, которые препятствуют свободному осуществлению операций по прерыванию беременности, и на стимуляцию роста числа абортов в странах, где они разрешены.

В реализации этой стратегии задействованы национальные представительства международной организации Amnesty International, различные ассоциации и центры планирования семьи, организации в защиту прав женщин на аборт. На первом этапе объектами атаки Сороса должны стать католические страны, прежде всего Ирландия и Польша, где действует сильное "антиабортное" законодательство.

Сорос стоял за принятием Обамой реформы здравоохранения (уже отмененной Трампом), по которой компании медицинского страхования обязаны за свой счет покрывать использование населением контрацептивных методов.

Миллиарды на революции

То, что Сорос финансирует различные НПО для дестабилизации обстановки в различных странах, где правительства не готовы встроиться в его "систему ценностей", уже ни для кого не секрет.

Сам фонд Сороса не скрывает на своем сайте, что на цели "демократического развития" в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза за последние 33 года им было потрачено 1,6 миллиарда долларов.

Кроме того, 2,9 миллиарда долларов было потрачено на "защиту прав человека", прежде всего "прав таких маргинальных групп, как потребители наркотиков, секс-работники и ЛГБТ-сообщества".

И 2,1 миллиарда долларов потрачено на "образовательные проекты, то есть на реформу образования от дошкольного до высшего". Речь идет прежде всего о введении сексуального образования в рамках "гендерного равенства".

На 2017 год фонд Сороса планирует потратить по этим и другим направлениям 940,7 миллиона долларов, из которых на США приходится 98,7 миллиона, на Европу — 65 миллионов. На Евразию (видимо, на Россию) — 42,8 миллионов.

Наследил на Украине, в Болгарии, Венгрии…

Американское издание The New American свидетельствует, что одним из главных финансистов Евромайдана на Украине был именно Сорос. "…Джордж Сорос оставил гигантский след на Украине. Так же, как в десятках других стран в течение последних десятилетий, Сорос вложил десятки миллионов долларов в украинские неправительственные организации, чтобы превратить Украину в более "открытое" и "демократическое” общество.

Многие участники Евромайдана были членами НПО, финансируемых Соросом, обучались в этих НПО и на конференциях, спонсором которых был соросовский Международный Фонд Возрождения (International Renaissance Foundation)", — пишет The New American.

Болгарский портал "Блиц" писал, что к организации провокационных протестов в целях дестабилизировать обстановку в Болгарии в канун недавнего вступления в должность нового президента Болгарии Сорос имел прямое отношение.

То же самое в Венгрии. О вмешательстве Сороса во внутренние дела своей страны говорит президент Венгрии Виктор Орбан: "Есть некто, кто представляет себе мир без границ: это именно та концепция, которую стремятся популяризировать Джордж Сорос и его организации гражданского общества". В лучшем случае, сказал Орбан, это наивно, а в худшем — часть плана для уничтожения традиционных цивилизаций, образа жизни, культур и наций.

Сорос пытается изменить США

За беспорядками в Нью-Йорке в 2011 году под названием "Occupy Wall Street" тоже стоял Сорос.

В январе этого года в Вашингтоне и других городах США прошли массовые демонстрации феминисток против президента Трампа, организованные внезапно появившимся на свет движением "Пуссихэт" (Pussyhat Project). New York Times писала, что организации, связанные с женскими маршами, получали финансирование от Сороса.

Одним из главных лозунгов феминисток было требование о праве женщин на аборт, хотя у американок этого права никто не отнимал. Кстати, Хиллари Клинтон выступала как раз за свободу абортов в связке со свободой ЛГБТ-сообщества.

Трамп выражает волю традиционной Америки. И потому Трамп сегодня, судя по всему, — основная "головная боль" Сороса.

Автор: Игорь Пшеничников, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ)

