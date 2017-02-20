В Турции начали судить 47 обвиняемых в покушении на Эрдогана

В турецком городе Мугле начался суд по делу о покушении на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

Обвиняемыми по делу проходят 47 человек, большинство из которых — военнослужащие, которые в ночь переворота попытались захватить отель в Мармарисе, где находился президент. Им грозит пожизненное лишение свободы, пишет Daily Sabah.

Троих человек будут судить заочно; как следует из сообщения Daily Sabah, среди них — проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции называют идеологом мятежа; фигурантам дела вменяется в том числе и участие в якобы возглавляемой им террористической организации.

Как пишет Reuters, один из подсудимых дал в суде показания о том, что перед мятежниками не стояла задача убийства Эрдогана. «Моя миссия была захватить президента и доставить его целым и невредимым на базу ВВС Акынджи (там находился штаб участников переворота).

У здания суда собрались около 200 человек, требовавших для подсудимых смертной казни.

В Турции в ночь на 16 июля 2016 года была предпринята попытка военного переворота. В результате столкновений в Стамбуле, Анкаре и других частях страны погибли более 300 человек. К утру мятеж был подавлен.

На момент начала переворота президент Эрдоган находился в отеле на курорте Мармарис на Эгейском море. По имеющимся данным, ему удалось покинуть отель незадолго до прибытия в отель мятежных солдат. Двое сотрудников его охраны были убиты.

После переворота в Турции было введено чрезвычайное положение. Более 40 тысяч человек были арестованы, более 100 тысяч человек были уволены; несколько десятков СМИ были закрыты.