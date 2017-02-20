В Сирии погибли четыре российских военных советника

Четыре российских военных советника погибли в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Еще двое российских военнослужащих, говорится в сообщении оборонного ведомства, получили ранения.

Взрывное устройство, сообщило Минобороны, сработало 16 февраля на пути автоколонны сирийских правительственных сил, в составе которой ехал автомобиль с российскими военными.

Колонна ехала с аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Бомба, подчеркивается в сообщении, была радиоуправляемой.

Минобороны России до 20 февраля официально признавало гибель в Сирии 30 российских военных (включая небоевые потери).

Россия проводит спецоперацию ВВС в Сирии с сентября 2015 года. Кроме российских военнослужащих, непосредственно участвующих в операции, в Сирии находятся военные советники и инструкторы из России.