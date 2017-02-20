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В Сирии погибли четыре российских военных советника

16:24 20.02.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Четыре российских военных советника погибли в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Еще двое российских военнослужащих, говорится в сообщении оборонного ведомства, получили ранения.

Взрывное устройство, сообщило Минобороны, сработало 16 февраля на пути автоколонны сирийских правительственных сил, в составе которой ехал автомобиль с российскими военными.

Колонна ехала с аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Бомба, подчеркивается в сообщении, была радиоуправляемой.

Минобороны России до 20 февраля официально признавало гибель в Сирии 30 российских военных (включая небоевые потери).

Россия проводит спецоперацию ВВС в Сирии с сентября 2015 года. Кроме российских военнослужащих, непосредственно участвующих в операции, в Сирии находятся военные советники и инструкторы из России.

Темы: Россия, Сирия, Армия и обороноспособность России, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.02.2017, 20:58
Гость: И.С.

А чего удивительного? Среди белых патриотов, монархиздов и воцерковленцев полным полно криптобандеровской сволочи!
20.02.2017, 20:45
Гость: Медаль за взятие Алеппо

выдадут парням?
20.02.2017, 20:41
Гость: Кучма

Русский дурак,почему ты такой глупый? На Украине вооружённые силы борются с российскими оккупантами,это знает каждый украинец и это знает любой человек с цивилизованой страны,этого не знаешь только ты,делай выводы.
Все комментарии (26)
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