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Украинский депутат передал Трампу собственный план урегулирования конфликта

08:23 20.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Украинский депутат Андрей Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету New York Times.

В частности, план предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".

План Артеменко, по данным издания, был передан бывшему тогда помощником Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который затем ушел в отставку, через личного адвоката американского президента Майкла Коэна, который, как обращает внимание газета, женат на украинке.

По заявлению Артеменко, его план поддержали советники российского президента, с которыми он контактировал.

Украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый в письменных ответах на запрос издания заявил, что такой план "является грубым нарушением конституции" Украины.

"Такие идеи могут выдвигаться и продвигаться только теми, кто открыто или скрытно представляет интересы России", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что Артеменко не имеет полномочий представлять от имени украинского правительства иностранным государствам какие-то планы о мире на Украине.

Артеменко также сообщил американской стороне, что располагает доказательствами причастности украинского президента Петра Порошенко к коррупции, включая названия конкретных компаний и способы денежных транзакций, что может способствовать его отставке.

Темы: Дональд Трамп, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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20.02.2017, 14:34
Нормальный

Международные статусы территорий не относятся к вещам, где количество может перейти в качество. Признание Крыма российским может произойти только на основании международного договора (как это было по мирному договору с Османской Империей после Крымской войны), но никак не в результате бесконечного повторения "крымнаш". Такое впечатление, что Вы, убеждены, что каждое решительное "Крым был и будет российским" не будет оставлено Богом без внимания, и в конце концов мирный договор каким-то мистическим образом напишется и подпишется сам собой. Увы, вся история учит, что, незакрепленные международным правом территории сохраняют свой аннексированный статус десятилетиями и в конце концов "возвращаютя" своим признанным владельцам. Наши СМИ, придавая какую-то значимость поездкам а Крым разных частных людей пытаются создать иллюзию какой-то "хитрой" тактики признания полуострова российским. Зачем это нужно я не понимаю. Возврата территорий иногда этого приходится долго ждать, но он неминуем. Как известно, Кувейт был освобожден от оккупации через 7 месяцев. Судеты были возвращены Чехословакии через 7 лет. Восточный Тимор восстановил свою независимость через 24 года. Странам Балтии для этого потребовался 51 год. А вот примеры, когда бы произошло, признание правового статуса за счет словесного упрямства оккупанта отсутствуют. Мир это не детский сад, где, действительно, можно получить пряник, досмерти надоев воплями воспитательнице.
20.02.2017, 13:50
Ойген

Что я так и не сумел понять так это:
причем здесь действующий президент США, Дональд Трамп??

Почему украинский депутат не передал президенту Порошенко и спикеру Верховной Рады свой план?

В нормальном, состоявшемся государстве. нормальный депутат нормального "парламента" (рады, думы, совета и т.п. )свой нормальный план предлагает на рассмотрение и обсуждение "по инстанции", иногда - через ступень (нарушая субординацию). Но тут-то: какая логика? (Конечно, если исходить из суверенности государства, в котором данное лицо является депутатом "парламента"!)

Надо ли понимать это так, что депутат украинской Рады считает президента США фактическим президентом своей страны?

Может, он за него голосовал?

Не слышал об организации выборов президента США на территории нынешней Украины, однако!
20.02.2017, 13:48
Русфанат

"...По заявлению Артеменко, его план поддержали советники российского президента..."
Полная брехня! Ни один советник президента никогда даже не подумает о возможности подобного торга. Крым ушёл. Навсегда. Пока существует Россия. Сдать русских на Донбассе за какую-то вшивую аренду того, что уже принадлежит России? Дебилизм, способный уродится только в протухших украинских мозгах. О "Востоке Украины". Путин дважды(!) для глухих публично повторил: ...Россия не позволит нынешней киевской власти уничтожить своих политических противников на Юго-Востоке Украины..." Третий раз повторить? Для слепых, глухих и безмозглых в Киеве?
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