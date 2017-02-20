Украинский депутат передал Трампу собственный план урегулирования конфликта
Украинский депутат Андрей Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету New York Times.
В частности, план предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".
План Артеменко, по данным издания, был передан бывшему тогда помощником Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который затем ушел в отставку, через личного адвоката американского президента Майкла Коэна, который, как обращает внимание газета, женат на украинке.
По заявлению Артеменко, его план поддержали советники российского президента, с которыми он контактировал.
Украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый в письменных ответах на запрос издания заявил, что такой план "является грубым нарушением конституции" Украины.
"Такие идеи могут выдвигаться и продвигаться только теми, кто открыто или скрытно представляет интересы России", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что Артеменко не имеет полномочий представлять от имени украинского правительства иностранным государствам какие-то планы о мире на Украине.
Артеменко также сообщил американской стороне, что располагает доказательствами причастности украинского президента Петра Порошенко к коррупции, включая названия конкретных компаний и способы денежных транзакций, что может способствовать его отставке.