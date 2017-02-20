Белоруссия отказалась признавать паспорта ДНР и ЛНР

Въезд в Белоруссию по документам ДНР и ЛНР в настоящее время невозможен. Пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право. Это закреплено в международных и двусторонних договорах, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Мы соблюдаем действующее законодательство, - сказал Антон Бычковский. - При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем".

"При выявлении таких лиц на выезде, естественно, будем привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь", - добавил он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".