]]> ]]>
Главная В мире Новости

Белоруссия отказалась признавать паспорта ДНР и ЛНР

22:36 20.02.2017
Флаг Белоруссии
Материалы по теме:

Въезд в Белоруссию по документам ДНР и ЛНР в настоящее время невозможен. Пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право. Это закреплено в международных и двусторонних договорах, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Мы соблюдаем действующее законодательство, - сказал Антон Бычковский. - При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем".

"При выявлении таких лиц на выезде, естественно, будем привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь", - добавил он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Темы: Россия, Белоруссия, Украина, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.02.2017, 02:31
Гость: демагог

Хотя и в Белоруссии также идёт естественное историческое загнивание постсоветского режима, но они ещё не докатились до признания бандитизма нормой международных отношений.
21.02.2017, 01:08
Гость: из киева

Точно, нафиг не нужны! В кто вам нужен? Тот, кто ваши хотелки будет поддерживать? Ну, ищите таких дураков. Но, кажется, пока таких на горизонте не наблюдается. Так, что можете начинать свою вечную мантру про армию и флот.
21.02.2017, 01:04
Гость: из киева

А не няньчиться - это как? Оккупировать?
Все комментарии (15)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.