В Прибалтике за бесчинства задержаны солдаты НАТО

В литовском городе Клайпеда местной полицией за пьяную драку задержаны чешские военные. Солдаты, прибывшие в Прибалтику в составе контингента НАТО для учений по отражению действий агрессора, вместо занятий боевой подготовкой предались кутежу в ночном клубе и спровоцировали дебош.

Полиция города-порта Клайпеды в ночь на 19 февраля задержала возле ночного клуба пятерых чешских военных НАТО, сообщает baltnews.lt со ссылкой на департамент полиции при МВД Литвы.

Как отмечается, служащие отказались подчиниться требованиям правоохранителей, а также попытались сопротивляться. Полицейские применили электрошокеры.

Отметим, это не первый подобный инцидент, в мае 2016 г. солдаты США осквернили флаг Литвы – сорвали со здания прокуратуры и надругались.