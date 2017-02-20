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В Прибалтике за бесчинства задержаны солдаты НАТО

18:14 20.02.2017
Фото Artrix с сайта wikimedia.org
Фото Artrix с сайта wikimedia.org
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В литовском городе Клайпеда местной полицией за пьяную драку задержаны чешские военные. Солдаты, прибывшие в Прибалтику в составе контингента НАТО для учений по отражению действий агрессора, вместо занятий боевой подготовкой предались кутежу в ночном клубе и спровоцировали дебош.

Полиция города-порта Клайпеды в ночь на 19 февраля задержала возле ночного клуба пятерых чешских военных НАТО, сообщает baltnews.lt со ссылкой на департамент полиции при МВД Литвы.

Как отмечается, служащие отказались подчиниться требованиям правоохранителей, а также попытались сопротивляться. Полицейские применили электрошокеры.

Отметим, это не первый подобный инцидент, в мае 2016 г. солдаты США осквернили флаг Литвы – сорвали со здания прокуратуры и надругались.

Темы: Литва, Происшествия в армии, Военно-политический блок НАТО
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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20.02.2017, 21:10
Гость: полухохол

Пральна наводят порядок защитники литовских земель,это только начало.Когда подтянутся янки с бритами будет совсем весело.Как говорится: вступили,теперь нюхайте,молодцы натовцы,гуляють,а служба подождет.
20.02.2017, 19:23
Гость: Тёркин

Бравые солдаты Швейки !
20.02.2017, 18:34
Гость: И что?

Проглотят прибалты! )))
Все комментарии (4)
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