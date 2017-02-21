Джоан Роулинг предложили приютить у себя мигрантов

Британской писательнице Джоан Роулинг, прославившейся серией книг о Гарри Поттере, предложили разместить в своем поместье мигрантов из Ближнего Востока. Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.

Автор отметил, что Роулинг, как и многие другие богатые люди, нередко выражает солидарность с беженцами и выступает за открытые границы. По его словам, у писательницы есть шанс продемонстрировать истинную солидарность.

По словам автора документа, в особняке Роулинг пустуют 18 спален, в которых она может разместить мигрантов. Он предложил сформировать группу беженцев из 18 человек, 14 из которых должны быть мужчинами, поскольку 75% всех приезжающих в Европу ближневосточных мигрантов составляют именно они. Кроме того, по мнению автора петиции, в отношении «гостей» писательницы не должно проводиться никаких дополнительных проверок, так как она не раз заявляла, что мигранты не представляют опасности для европейцев.

К настоящему моменту петиция набрала чуть больше 38 тысяч подписей из необходимых 50 тысяч.

В прошлом году другой защитнице беженцев – актрисе Эмме Уотсон – предлагали прожить некоторое время в лагере беженцев в Кале, чтобы также подтвердить отсутствие угрозы для общества.

