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Джоан Роулинг предложили приютить у себя мигрантов

20:45 21.02.2017
Джоан Роулинг. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джоан Роулинг. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Британской писательнице Джоан Роулинг, прославившейся серией книг о Гарри Поттере, предложили разместить в своем поместье мигрантов из Ближнего Востока. Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.

Автор отметил, что Роулинг, как и многие другие богатые люди, нередко выражает солидарность с беженцами и выступает за открытые границы. По его словам, у писательницы есть шанс продемонстрировать истинную солидарность.

По словам автора документа, в особняке Роулинг пустуют 18 спален, в которых она может разместить мигрантов. Он предложил сформировать группу беженцев из 18 человек, 14 из которых должны быть мужчинами, поскольку 75% всех приезжающих в Европу ближневосточных мигрантов составляют именно они. Кроме того, по мнению автора петиции, в отношении «гостей» писательницы не должно проводиться никаких дополнительных проверок, так как она не раз заявляла, что мигранты не представляют опасности для европейцев.

К настоящему моменту петиция набрала чуть больше 38 тысяч подписей из необходимых 50 тысяч.

В прошлом году другой защитнице беженцев – актрисе Эмме Уотсон – предлагали прожить некоторое время в лагере беженцев в Кале, чтобы также подтвердить отсутствие угрозы для общества.
 

Темы: Великобритания, Знаменитости и популярные персоны, Литература в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.02.2017, 04:23
Гость: 1946

Посоветовали приютить беженцев не только ей, но Клуни и многим другим противникам пограничной стены с Мексикой. Не обошлось и без Папы Римского, который нашёл место в Ватикане для нескольких мусульманских семей из Сирии и не принял ни одну христианскую семью. Думаю, новый замечательный сериал "Молодой Поп" как раз и занялся проблемой чрезмерного либерализма или "проблемы Х"
Папы ...
Мир переживает очень странную фазу. Быть или не быть НМП-новому мировому порядку?
22.02.2017, 02:09
Гость: Дед Щукарь

А к ним обязательно понаедут родственники, земляки и знакомые с друзьями.
21.02.2017, 23:50
Гость: Поддерживаю!

Где в интернете можно проголосовать?
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