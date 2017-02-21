Мир уже «не тот»: о чем нам говорит Мюнхен

Завершившаяся на днях Мюнхенская конференция по безопасности сенсаций не принесла, но зафиксировала весьма любопытные тенденции

Мюнхенская конференция – одно из самых авторитетных международных мероприятий в сфере безопасности, не имеющих официального статуса. И хотя конференция – это не место подписания судьбоносных договоров, а всего лишь площадка для обмена мнениями, в ней регулярно принимают участие главы государств и правительств, министры иностранных дел и руководители крупнейших корпораций.

Münchener Sicherheitskonferenz (Мюнхенская конференция по безопасности) проводится ежегодно, начиная с 1962-го. Вплоть до 1998 года мероприятие формально носило частный характер. Ее основателем и организатором был немецкий издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. Но с 1998 года конференцию финансирует правительство Германии. С 2009 ее организацией занимается бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфган Ишингер.

В годы Холодной войны между НАТО и Организацией Варшавского договора Мюнхенская конференция служила местом проведения неформальных переговоров участников Североатлантического альянса, однако в 90-е годы, после того, как к ней присоединились Россия, Китай, Индия и Япония, конференция превратилась в глобальную площадку.

Именно здесь десять лет тому назад Владимир Путин произнес свою знаменитую речь, в которой указал на то, с какими рисками для мира сопряжены попытки установить однополярный мир.

В последние годы в Мюнхене много говорили об Украине, Донбассе и Крыме, и поэтому именно здесь представители стремительно нищающей и разваливающейся страны могли испытать иллюзию собственной значимости и важности. Но теперь, похоже, и такая отдушина для Киева закрывается.

В этот раз в Мюнхене говорили о более глобальных вещах, а Украину с ее проблемами упоминали лишь как частный пример международной напряженности.

Повестку мероприятия невольно определил Дональд Трамп. Все понимают, что его избрание в какой-то мере повлияет на конфигурацию западного политикума. Продвигаемая неолибералами концепция «единого мира» переживает кризис. Вот политики и решили поговорить о том, как жить дальше в новых условиях.

Ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп в конференции участия не принимали, но российская и американская делегации все равно оказались в Мюнхене в центре внимания.

Вице-президент Штатов Майк Пенс упомянул Украину лишь «по ходу дела». В своем выступлении он призывал выполнять Минские соглашения, грозил «призвать Россию к ответу», хвастал батальонами НАТО, переброшенными в Восточную Европу и обещал оказывать давление на Иран.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в ответ выразил «партнерам» разочарование по поводу того, что ответственной за выполнение «Минска» пытаются сделать только Москву и напомнил им, что это именно Киев саботирует реализацию мирных соглашений.

Ангела Меркель в Мюнхене выглядела усталой. Любви к Москве она не демонстрировала, но подчеркнула, что Россия – это сосед ЕС и что официальный Берлин работает над установлением с Россией хороших отношений.

Ударом ниже пояса для киевского режима стали намеки немецкого канцлера относительно возможности синхронизации в Донбассе «мирного» и «политического» процесса. Сейчас Украина блокирует реализацию Минских соглашений, банально обстреливая территорию ЛДНР, а затем льет крокодиловы слезы по поводу того, что до наступления мира с официальным статусом Донбасса ничего не решить. Если ее политический процесс «отвяжут» от «перемирия», то Киев будет лишен одного из основных механизмов срыва урегулирования в регионе.

При этом немецкая сторона дала понять партнерам, что свой вклад в обеспечение обороноспособности делает – хотя бы в виде приема беженцев и решения их проблем.

Сергей Лавров напомнил участникам конференции о том, что Россия и НАТО должны строить отношения на основании взаимного уважения интересов, но этого, к сожалению, не происходит, а Североатлантический альянс остается «институтом Холодной войны».

Много говорили в Мюнхене о ситуации в Сирии. Участники конференции заявили о безальтернативности Женевского процесса и о том, что переговоры в Астане не смогут его заменить. Спецпредставитель США в коалиции по борьбе c ИГ (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Бретт Макгерк подчеркнул, что простого решения у сирийской проблемы просто не существует.

Франция, представленная министром обороны Жаном-Ивом Ле Дрианом, выразила «обеспокоенность» слухами о якобы размещении Россией на своей территории двух дивизионов крылатых ракет.

Выступления же Петра Порошенко назвали провальными даже украинские СМИ. Вместо того, чтобы обсуждать актуальную глобальную повестку, олигарх-президент снова «завел песню» о том, что Владимир Путин якобы «ненавидит Украину» и «не видит для нее места на политической карте Европы», чем вогнал остальных участников конференции в скуку.

Порошенко несколько раз пытался спровоцировать дискуссию по украинскому вопросу, но фактически каждый раз его игнорировали. Сказать же что-то дельное об общем будущем евроатлантического сообщества или борьбе с терроризмом «шоколадный президент» был просто не в состоянии.

Один раз Порошенко и вовсе сел в лужу, попытавшись сравнить позицию Запада по украинскому вопросу с Мюнхенским сговором. Вот только Мюнхенский сговор – тема на Западе не особо популярная, так как события 1938 года убедительно подтверждают правоту Москвы в событиях 1939-го и подлость европейских режимов, выступивших фактически союзниками Гитлера. Так что добрые чувства к себе Порошенко подобными пассажами явно не вызвал.

Мир меняется у нас на глазах. И то, как прошла Мюнхенская конференция, - лучшее тому подтверждение. От концепции «единого мира» Запад возвращается к классическому атлантизму времен Холодной войны. Любить нас от этого там больше не стали, но, по крайней мере, теперь все будет честнее и понятнее.

И да. Эра «важной Украины» закончилась. Украинским элитам нужно либо учиться развлекать «партнеров» разговорами на общие темы, либо уходить в политическое небытие…