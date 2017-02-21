Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко призвал Евросоюз усилить санкции в отношении России из-за признания документов Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом Порошенко назвал решение Москвы циничным признанием «фейковых документов фейковых республик».

«С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказу от Минского процесса, поскольку эти действия являются несовместимыми с имплементацией Минских договоренностей», - заявил украинский президент.

По его словам, данное явление требует решительных ответных действий.

Указ о признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях ДНР и ЛНР президент РФ Владимир путин подписал на прошлой неделе. В Кремле пояснили, что данная мера является временной и принимается на период политического урегулирования ситуации в регионе.

Посольство США в Киеве сочло действия России «тревожным фактом», противоречащим целям минских договоренностей.

