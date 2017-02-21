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Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России

20:00 21.02.2017
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
Сюжет: Противостояние на Украине

Президент Украины Петр Порошенко призвал Евросоюз усилить санкции в отношении России из-за признания документов Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом Порошенко назвал решение Москвы циничным признанием «фейковых документов фейковых республик».

«С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказу от Минского процесса, поскольку эти действия являются несовместимыми с имплементацией Минских договоренностей», - заявил украинский президент.

По его словам, данное явление требует решительных ответных действий.

Указ о признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях ДНР и ЛНР президент РФ Владимир путин подписал на прошлой неделе. В Кремле пояснили, что данная мера является временной и принимается на период политического урегулирования ситуации в регионе.

Посольство США в Киеве сочло действия России «тревожным фактом», противоречащим целям минских договоренностей.
 

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС), Петр Порошенко, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 23:31
Гость: однозначно

бояться надо до того как убьют,после смысла нет,не так ли пан?
21.02.2017, 21:26
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Сколько граждан энергетической сверхдержавы убило НАТО в первом квартале 2017 года?
21.02.2017, 21:24
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Порошенков не знает, что чем больше санкций - тем больше пользы от них!
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