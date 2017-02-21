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Савченко объявила об отказе от депутатской неприкосновенности

18:45 21.02.2017
Фото с сайта odnarodyna.org
Фото с сайта odnarodyna.org
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Украинский парламентарий Надежда Савченко решила отказаться от депутатской неприкосновенности. Об этом она написала на своей странице в Facebook, приложив фото соответствующего заявления.

«Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана!», - отметила Савченко. Она также призвала коллег-депутатов последовать ее примеру.

Ранее Савченко подверглась резкой критике парламентариев за встречу с лидерами ДНР и ЛНР. Позднее она была исключена из фракции «Батькивщина» и в настоящее время является внефракционным депутатом.

Некоторое время назад она раскритиковала главу государства Петра Порошенко, назвав его врагом народа. При этом Савченко заявила, что не собирается становиться президентом, но может занять этот пост, если возникнет такая необходимость.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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22.02.2017, 04:32
Гость: Как насчет отказаться от депутатского мандата, Надя?

похоже что ты или не дружишь с мозгами, или у тебя их вообще нет. как то даже не хочется объяснять, что депутаты должны отстаивать мнения людей, а не тех, кто влез во власть.
21.02.2017, 22:17
Гость: А.С.

или, например, отказаться от своих убеждений типа "во всем виновата Россия"!
21.02.2017, 21:23
Гость: Гость

Конечно, легко отказаться от того, что тебе и не нужно вовсе. Я тоже так могу - широкий жест и все такое, поэтому совсем не круто. По-настоящему круто - это когда ты отказываешься от того, что не просто представляет для тебя ценность, а очень дорого. Когда от этой потери просто выть хочется, когда даже жить не хочется. Вот так я тоже могу - и это по-настоящему круто. Правда тут главное, чтобы никто и никогда не увидел твоих слез, и даже не догадался, как тебе на самом деле хреново. Это я к чему. Как насчет отказаться от депутатского мандата, Надя? Вот это бы было по-настоящему круто...
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