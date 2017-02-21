Савченко объявила об отказе от депутатской неприкосновенности

Украинский парламентарий Надежда Савченко решила отказаться от депутатской неприкосновенности. Об этом она написала на своей странице в Facebook, приложив фото соответствующего заявления.

«Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана!», - отметила Савченко. Она также призвала коллег-депутатов последовать ее примеру.

Ранее Савченко подверглась резкой критике парламентариев за встречу с лидерами ДНР и ЛНР. Позднее она была исключена из фракции «Батькивщина» и в настоящее время является внефракционным депутатом.

Некоторое время назад она раскритиковала главу государства Петра Порошенко, назвав его врагом народа. При этом Савченко заявила, что не собирается становиться президентом, но может занять этот пост, если возникнет такая необходимость.

