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Глава Южной Осетии посмертно наградил Чуркина орденом Мужества

19:56 22.02.2017
Виталий Чуркин. Фото с сайта un.org
Виталий Чуркин. Фото с сайта un.org
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Президент Южной Осетии Леонид Тибилов подписал указ о награждении постпреда России при ООН Виталия Чуркина орденом «Уацамонг» (орден Мужества) посмертно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно указу, награда присвоена дипломату «в знак признания особых заслуг в утверждении справедливости и равенства прав всех наций и народов в международных отношениях, а также за личный вклад в укрепление государственной независимости Южной Осетии и проявленное при этом мужество».

По словам Тибилова, в августе 2008 года российский дипломат сделал все, чтобы мир узнал правду о происходящем в Южной Осетии. «В эти дни к посольству России благодарные жители приносят цветы», - отметил он.

Глава республики поручил администрации Цхинвала рассмотреть вопрос о присвоении одной из улиц города имени Чуркина.

Постпред РФ при ООН скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Предполагается, что причиной его смерти стал сердечный приступ. Президенты России и Сербии наградили дипломата посмертно орденами Мужества и Сербского флага I степени соответственно. Кроме того, в Госдуме предложили назвать присвоить имя Чуркина одной из московских улиц.
 

Темы: Россия, Южная Осетия, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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