Глава МИД Украины предложил лишить Россию права вето в СБ ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН при принятии решений, касающихся ситуации на Украине, под предлогом того, что Москва якобы является стороной конфликта в Донбассе.

Как заявил министр на заседании Совбеза во вторник, должны быть установлены четкие правила для реализации соответствующего положения Устава ООН.

"Нам необходимо срочно реформировать Совет Безопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Совет Безопасности должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена СБ", - цитирует Климкина ТАСС.

Он напомнил, что в соответствии с третьим параграфом статьи 27 Устава всемирной организации, "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения" в Совете Безопасности.

По его словам, недопустимо, что это правило "продолжает игнорироваться вопиющим образом".

Выступив с очередной порцией обвинений в адрес России, которая, по его словам, осуществляет "агрессию против Украины", Климкин также утверждал, что целью Москвы является подрыв "европейского и трансатлантического единства", которое является "основным элементом глобальной безопасности".





