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Глава МИД Украины предложил лишить Россию права вето в СБ ООН

08:09 22.02.2017
Павел Климкин. Фото с сайта mfa.gov.ua
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Глава МИД Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН при принятии решений, касающихся ситуации на Украине, под предлогом того, что Москва якобы является стороной конфликта в Донбассе.

Как заявил министр на заседании Совбеза во вторник, должны быть установлены четкие правила для реализации соответствующего положения Устава ООН.

"Нам необходимо срочно реформировать Совет Безопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Совет Безопасности должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена СБ", - цитирует Климкина ТАСС.

Он напомнил, что в соответствии с третьим параграфом статьи 27 Устава всемирной организации, "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения" в Совете Безопасности.

По его словам, недопустимо, что это правило "продолжает игнорироваться вопиющим образом". 

Выступив с очередной порцией обвинений в адрес России, которая, по его словам, осуществляет "агрессию против Украины", Климкин также утверждал, что целью Москвы является подрыв "европейского и трансатлантического единства", которое является "основным элементом глобальной безопасности".
 


 

Темы: Россия, Украина, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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22.02.2017, 12:20
Ну

Анекдот классный! Лет сорок назад еще слышал. А что должен делать солдат в эпицентре ядерного взрыва, знаете?
А чем вода от прямого угла отличается?
Молодость вспомнилась.
22.02.2017, 12:15
Фемида ля комедия

В таком случае нужно лишать права вето США, Великобританию и Францию при голосовании по вопросам касающимся Сирии. Эти страны являются стороной конфликта, так как официально требуют отстранения от власти Асада ,выступая на стороне ИГИЛ. Россия же ни в одном документе , в том числе в Минских соглашениях не значится стороной конликта на Украине, а вот Франция попалась выступая на стороне Украины.
22.02.2017, 12:14
Ну

на каком - это все равно, только чтоб острые углы не торчали.
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