Порошенко заявил о сохранении угрозы полномасштабной войны с РФ

«Угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации никуда не делась», - заявил президент Украины Петр Порошенко на оперативном сборе руководящего состава ВСУ.

По его словам, данная угроза «сочится» через неподконтрольные Киеву пограничные участки на Донбассе и «нависает по всей линии границы с РФ», сообщает телеканал «112 Украина».

Порошенко заявил, что в непосредственной близости к украинским границам развернуты подразделения российской армии, численность которых составляет 50 тысяч человек. Президент также насчитал сотни танков, орудий и систем залпового огня, боевых самолетов и вертолетов, а также десятки военных кораблей.

В МИД России затруднились как-то высказывание украинского лидера о якобы готовящемся вторжении. «Вообще, мы даже не понимаем, о чем говорит господин Порошенко и о каком полномасштабном вторжении и каком вообще вторжении

идет речь. То есть это сложно понять, о чем он в принципе говорит. Вот и все, цитирует РБК официального представителя ведомства Марию Захарову.

Киев периодически обвиняет Россию в оказании вооруженной помощи ополченцам Донбасса. Москва эти обвинения опровергает, делая акцент на их бездоказательности, а также подчеркивает, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

