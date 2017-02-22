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Порошенко заявил о сохранении угрозы полномасштабной войны с РФ

19:15 22.02.2017
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
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«Угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации никуда не делась», - заявил президент Украины Петр Порошенко на оперативном сборе руководящего состава ВСУ.

По его словам, данная угроза «сочится» через неподконтрольные Киеву пограничные участки на Донбассе и «нависает по всей линии границы с РФ», сообщает телеканал «112 Украина».

Порошенко заявил, что в непосредственной близости к украинским границам развернуты подразделения российской армии, численность которых составляет 50 тысяч человек. Президент также насчитал сотни танков, орудий и систем залпового огня, боевых самолетов и вертолетов, а также десятки военных кораблей.

В МИД России затруднились как-то высказывание украинского лидера о якобы готовящемся вторжении. «Вообще, мы даже не понимаем, о чем говорит господин Порошенко и о каком полномасштабном вторжении и каком вообще вторжении
идет речь. То есть это сложно понять, о чем он в принципе говорит. Вот и все, цитирует РБК официального представителя ведомства Марию Захарову.

Киев периодически обвиняет Россию в оказании вооруженной помощи ополченцам Донбасса. Москва эти обвинения опровергает, делая акцент на их бездоказательности, а также подчеркивает, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Отношения России и Украины, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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23.02.2017, 02:04
Гость: уточнение

Из 34 млн.призванных надо вычесть тех,которые вообще не явились на призывные пункты(а их миллионы),затем тех,которые дезертировали,не доехав до линии фронта(их тоже миллионы),затем тех,которые дислоцировались на границе с Турцией против более 30 дивизий,готовившихся вступить в войну после взятия Москвы или Сталинграда,на Востоке,в Иране,лиц,которые на фронт не попали,несли службу в тылу- и окажется много меньше.Потери общие в 27 млн.явно завышенные по "политическим" соображениям-Перестройка,развенчание Сталина,коммунизма и т.д.Сколько могло погибнуть граждан РСФСР,если продолжительность оккупации тер. РСФСР была относительно недолгой?
23.02.2017, 00:24
Гость: Вальтон.

То,что военного решения проблемы Новороссии нет- словоблудие беспомощных и глупых либералов. Эту проблему можно только военным путём и решить.Это знают все, но боятся говорить об этом вслух. По другому никак не получается.Нас мордовали и будут мордовать, называть агрессорами, захватчиками и пр., будут ужесточать санкции, выкручивать руки, размещать у наших границ базы, воинские формирования и средства нападения, продолжать вооружать и обучать ВСУ. Для чего? Чтобы потом в очередной раз дать пищу для либеральных историков( убежавших на Запад), что мол,как и в 1941 г., все всё знали, предвидели, но ничего не делали для того,чтобы предотвратить начало войны? История повторяется.
23.02.2017, 00:12
Гость: Вальтон

Уточнение.Потери в Великой отечественной войне 8,5 млн. человек ( боевые потери)из 27 миллионов погибших.
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