Янукович: я не просил вводить войска на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не писал письма Владимиру Путину с просьбой о введении войск на территорию Украины. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, посвященном трехлетию государственного переворота на Украине.

«Я не просил вводить войска на Украину. Это не так», — передает слова Януковича ТАСС. По данным агентства, бывший украинский лидер добавил, что не писал письма Путину на этот счет, но было «заявление». Он отметил, что не изменял своему народу и пытался его защитить в рамках своих полномочий.

Он также объяснил, что целью заявления было защитить жителей Донбасса от «банд нелегалов, которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе». О каких именно событиях идет речь, Янукович не пояснил.

«Вот это была моя цель. Она может быть эмоциональная, но я искал способы защиты для людей», — заключил Янукович.

В начале марта 2014 года постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин продемонстрировал на заседании Совета безопасности ООН документ, который он назвал обращением Виктора Януковича к Владимиру Путину. Чуркин процитировал из него отрывок, в котором Янукович просит президента РФ использовать вооруженные силы для «восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины».

Украинское издание «Цензор» в январе 2017 года опубликовало полный текст обращения Януковича к Путину.