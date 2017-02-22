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Янукович: я не просил вводить войска на Украину

11:01 22.02.2017
Виктор Янукович. Фото с сайта president.gov.ua
Виктор Янукович. Фото с сайта president.gov.ua
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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не писал письма Владимиру Путину с просьбой о введении войск на территорию Украины. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, посвященном трехлетию государственного переворота на Украине.

«Я не просил вводить войска на Украину. Это не так», — передает слова Януковича ТАСС. По данным агентства, бывший украинский лидер добавил, что не писал письма Путину на этот счет, но было «заявление». Он отметил, что не изменял своему народу и пытался его защитить в рамках своих полномочий.

Он также объяснил, что целью заявления было защитить жителей Донбасса от «банд нелегалов, которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе». О каких именно событиях идет речь, Янукович не пояснил.

«Вот это была моя цель. Она может быть эмоциональная, но я искал способы защиты для людей», — заключил Янукович.

В начале марта 2014 года постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин продемонстрировал на заседании Совета безопасности ООН документ, который он назвал обращением Виктора Януковича к Владимиру Путину. Чуркин процитировал из него отрывок, в котором Янукович просит президента РФ использовать вооруженные силы для «восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины».

Украинское издание «Цензор» в январе 2017 года опубликовало полный текст обращения Януковича к Путину. 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Виктор Янукович, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.02.2017, 21:40
для Зое

я думаю что ты прекрасно знаешь ответ на этот риторический вопрос-сей банкет оплачивает некогда братское государство гарант независимости и целостности Украины которое по-соседски так по-дружески вонзило нож в тело соседей-Россия Мало того что вонзило так и продолжает время от времени его поворачивать что бы не дать ране затянуться
22.02.2017, 20:33
Парацельс

Есть у Китая Синьцзян-Уйгурский автономный округ, который в своё время просился в СССР и чуть было не стал республикой)))
И сегодня там очень сильны сепаратистские настроения на которых любят поигрывать США))
Так что поддерживать сепаратистов - играть с огнём)))
Кстати и Тайвань тоже понимаешь не маленькая игрушка)))
Хотя казалось бы всё просто - раздели сепаратистов на правильных и неправильных и рви своё)))
Очень любят усложнять всё китайские товарищи... им бы поучиться у тов. Мутко - Патриотизм-не патриотизм, глупости это всё!
Сепаратизм-не сепаратизм, глупости это всё;!))))))
22.02.2017, 19:23
О слабоумных бандерлогах

Не свергни они Януковича, а переизбрав законным путём, не был бы создан факт нарушения конституции Украины и тогда и Крым и Донбасс не имели бы возможности утверждать, что избранного ими президента скинули незаконно, нарушив их права и покончив с государством. Таким образом регионы получили право на сецессию и воспользовались этим правом.
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