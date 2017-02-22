Эстонская разведка пугает британских солдат русскими «медовыми ловушками»

Глава департамента информации Эстонии превентивно в красках рассказал о готовящихся Россией провокациях против солдат НАТО

Самым страшным и неотразимым оружием русских эстонский разведчик считает «секс-ловушки», или, дословно по-английски – «медовые ловушки». Даже странно, что осмотрительный глава разведки не упомянул о других серьезных угрозах.

События мировой политики все чаще и чаще будят воспоминания о старых анекдотах. Дональд Трамп на сутки раньше реальных событий ужаснулся по поводу беспорядков в Швеции – и тут же всплыли в памяти многочисленные анекдоты, как мировые лидеры выражали друг другу соболезнования раньше произошедших трагедий – начиная от убийства Кеннеди и заканчивая террористической атакой 11 сентября.

Россию винят во всех проблемах и чудодейственном влиянии на выборы по всему земному шару – вспоминается анекдот про еврея, который любил читать антисемитские газеты и не любил читать израильские, потому что в израильских пишут о проблемах, а в антисемитских евреи правят миром. Ну и присказка «если в кране нет воды», разумеется, в наше время должна быть переделана про русских.

Эстонцы в анекдотах обычно предстают крайне медлительными и неторопливыми людьми, реагирующими на события с заметным опозданием. Поэтому интервью главы департамента информации Эстонии (этим псевдонимом прикрывается внешняя разведка) Микка Маррана, который решил превентивно в красках рассказать о готовящихся Россией провокациях против солдат НАТО, смотрится, на первый взгляд, опровержением всех этих анекдотов.

По словам Маррана, «сотни британских военнослужащих подвергнутся атакам России после того, как они будут дислоцированы в Эстонию в ближайшие недели. Цель – дискредитировать миссию НАТО по укреплению восточного фланга союзников».

По мнению главного эстонского разведчика, в ход могут пойти все меры – «кибершпионаж, кампании по дезинформации или, например, шантаж при помощи украденных данных». Но самое страшное и неотразимое оружие русских – это «секс-ловушки» (дословно по-английски – «медовые ловушки»).

Марран предупреждает: «Речь идет о 800 молодых британских солдатах. Эти люди будут передвигаться между своими базами и городами. Возможно, они будут заглядывать в пабы. Мы не можем исключить потасовки, которые будут спровоцированы «командой соперника», как мы это называем в Эстонии. Или, к примеру, секс-ловушки и тому подобное».

Даже странно, что осмотрительный эстонский разведчик не упомянул о других серьезных угрозах, с которыми могут столкнуться неопытные британские солдаты в Эстонии. Например, русский боевой коктейль yorsh может привести к весьма серьезным последствиям для молодого организма, и даже «медовая ловушка» может уже оказаться излишней.

Но все-таки анекдоты про эстонцев не врут.

Заявление главного эстонского разведчика катастрофически запоздало. Поводом для интервью Маррана стал фейк, датированный 14 февраля – когда в Литве по электронной почте среди литовских политиков и СМИ было разослано сообщение, в котором говорилось, что военнослужащие из Германии в городе Ионава изнасиловали несовершеннолетнюю. На фальшивку клюнули многие, и, разумеется, главной версией стал «российский след»: по словам натовских чиновников, Россия «предприняла попытку криминализировать миссию НАТО и подорвать доверие литовцев к размещению подразделений альянса».

Разумеется, за неделю никаких доказательств участия в распространении фейка ни граждан России, ни хотя бы русскоязычных граждан Литвы найдено не было, именно из-за этой фальшивки Марран решил заранее обвинить Россию во всех инцидентах с натовскими солдатами в Эстонии.

Но его попытка сделать «прививку» провалилась и запоздала. 20 февраля появилась информация, которая поначалу тоже была воспринята как фейк – что пятеро натовских военнослужащих из Чехии в литовской Клайпеде устроили дебош и в результате полиции пришлось успокаивать их электрошокерами.

Но это оказалась чистая правда: информацию подтвердили представитель чешского генштаба полковник Ян Шульц и пресс-секретарь литовской армии Андриус Дилда. Как выяснилось, пятеро чешских военнослужащих, одетых в гражданское, вечером в субботу требовали впустить их в ночной клуб в Клайпеде. «Скорее всего, они были пьяные», – уточнил Дилда. По словам Шульца, чешский Генштаб ожидает официальное уведомление об инциденте от литовской стороны.

К чести чехов, за прошедшие со времени инцидента сутки они не догадались обвинить в произошедшем Россию или российских агентов. Литовские СМИ вообще игнорируют произошедшее – на портале «Дельфи» нет ни слова об инциденте в Клайпеде, зато есть мнение сенатора США демократа Ричарда Дурбина о том, что военнослужащие США в странах Прибалтики должны быть дислоцированы на постоянной основе.

Безусловно, каких солдат приглашать к себе на постой – внутреннее дело прибалтов. Но, как показывает мировая практика, иностранная военная база – это почти всегда источник напряжения и проблем для местных жителей. Регулярно протестуют против американских солдат по соседству жители Японии и Германии. И даже жизненно необходимая Армении для обеспечения собственной безопасности российская военная база в Гюмри стала источником серьезных проблем в отношениях между странами после страшной трагедии, когда дезертир беспричинно убил целую семью.

Поэтому инциденты между натовскими солдатами и местными жителями будут происходить и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, и в Польше, и везде, где будут дислоцированы иностранные военные. Поскольку никакой реальной военной угрозы для этих стран нет, молодые и горячие солдаты от безделья и понимания бессмысленности своей «миссии» неизбежно будут морально разлагаться и совершать различные проступки и, увы, преступления.

Попытки же обвинить в своих неминуемых проблемах Россию напоминают еще один старый анекдот – про то, как адъютант чистит испачканный после страшной пьянки генеральский китель. Похмельному генералу стыдно, и он говорит: «Шел я вчера возле казармы, и какого-то пьяного салагу на меня стошнило. Так я его на 5 суток под арест». Адъютант продолжает чистить и говорит себе под нос: «Мало вы ему дали, он вам еще в штаны нагадил».