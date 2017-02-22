Впервые в истории Скотленд-Ярд возглавит женщина

Впервые в истории Великобритании Скотленд-Ярдом будет руководить женщина. Об этом сообщает ВВС.

Бернарда Хоган-Хоува, возглавлявшего лондонскую полицию с 2011 года, сменит на это посту 56-летняя Крессида Дик. По ее словам, «она взволнована и польщена» этим назначением и с нетерпением ожидает возможности приступить к работе со своими бывшими коллегами.

Издание поясняет, что Дик 31 год прослужила в лондонской полиции, уволившись в 2014 году. Однако это не стало препятствием для ее назначения на пост главы Скотленд-Ярда.

В 2005 году Дик командовала операцией, проводившейся после взрывов в Лондоне. В ее ходе был застрелен бразилец Жан-Шарль де Менезес, который, как позднее выяснилось, никакого отношения к теракту не имел. Суд признал, что личной вины Дик в произошедшем не было.

