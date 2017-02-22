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Впервые в истории Скотленд-Ярд возглавит женщина

18:48 22.02.2017
Фото с сайта olimpiclondon.ru
Фото с сайта olimpiclondon.ru
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Впервые в истории Великобритании Скотленд-Ярдом будет руководить женщина. Об этом сообщает ВВС.

Бернарда Хоган-Хоува, возглавлявшего лондонскую полицию с 2011 года, сменит на это посту 56-летняя Крессида Дик. По ее словам, «она взволнована и польщена» этим назначением и с нетерпением ожидает возможности приступить к работе со своими бывшими коллегами.

Издание поясняет, что Дик 31 год прослужила в лондонской полиции, уволившись в 2014 году. Однако это не стало препятствием для ее назначения на пост главы Скотленд-Ярда.

В 2005 году Дик командовала операцией, проводившейся после взрывов в Лондоне. В ее ходе был застрелен бразилец Жан-Шарль де Менезес, который, как позднее выяснилось, никакого отношения к теракту не имел. Суд признал, что личной вины Дик в произошедшем не было.
 

Темы: Великобритания, Правоохранительные органы в мире, Женщина в современном мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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23.02.2017, 06:20
Гость: Можно подумать

у нас после Грызлова МВД медным тазом накрылось.
23.02.2017, 01:09
Гость: gvozd

кранты скотланд-ярду.
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