Япония выразила протест РФ в связи с планами разместить дивизию на Курилах

Правительство Японии выразило протест российской стороне в связи с планами Минобороны РФ разместить в течение года дивизию на Курильских островах. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы внимательно следим за действиями России в районе четырех северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению. 22 и 23 февраля мы направили протесты по дипломатическим каналам", - цитирует его ТАСС.

Вместе с тем, по словам Суги, "японская сторона выступает за продолжение переговоров по проблеме этих островов и поиск взаимоприемлемого решения".

Ранее в четверг в МИД Японии ТАСС сообщили, что укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в текущем году планируется завершить формирование четырех новых дивизий, в том числе для защиты Курил.

"Надеемся в этом году завершить размещение трех дивизий на западных границах и юго-западе. У нас ведется активная работа по защите Курил. Там у нас должна разместиться дивизия, мы также должны в этом году завершить", - сказал министр.