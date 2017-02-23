]]> ]]>
Главная В мире Новости

Япония выразила протест РФ в связи с планами разместить дивизию на Курилах

09:50 23.02.2017
Фото с сайта amist.ru
Материалы по теме:

Правительство Японии выразило протест российской стороне в связи с планами Минобороны РФ разместить в течение года дивизию на Курильских островах. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы внимательно следим за действиями России в районе четырех северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению. 22 и 23 февраля мы направили протесты по дипломатическим каналам", - цитирует его ТАСС.

Вместе с тем, по словам Суги, "японская сторона выступает за продолжение переговоров по проблеме этих островов и поиск взаимоприемлемого решения".

Ранее в четверг в МИД Японии ТАСС сообщили, что укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в текущем году планируется завершить формирование четырех новых дивизий, в том числе для защиты Курил.

"Надеемся в этом году завершить размещение трех дивизий на западных границах и юго-западе. У нас ведется активная работа по защите Курил. Там у нас должна разместиться дивизия, мы также должны в этом году завершить", - сказал министр.

Темы: Курильские острова, Япония, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.02.2017, 13:08
Гость: @.rgu

И что? Чего так заволновался? Хотите с вами осваивать? Тогда не бузите.
23.02.2017, 12:39
Гость: A D

Операция прикрытия сдачи островов началась.
23.02.2017, 12:36
Гость: F

Пока японцы, практически, занимают наши территории (вся северная часть островов японской гряды), которую со временем должны вернуть России! Так что пусть сидят и трясутся, что мы возврата не требуем, и нечего рот розевать на наше...
Все комментарии (14)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.